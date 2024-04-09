https://ria.ru/20240409/pavodok-1938890594.html
Глава МЧС оценил обстановку с паводком в Курганской области
Глава МЧС оценил обстановку с паводком в Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024
Глава МЧС оценил обстановку с паводком в Курганской области
Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет на вертолете затопленных территорий трех районов Курганской области для оценки паводковой обстановки,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:57
2024-04-09T16:57
2024-04-09T16:57
россия
курганская область
александр куренков (мчс)
владимир якушев
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758097_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_441eacf19ab393f1d0c37cee85e6dc26.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет на вертолете затопленных территорий трех районов Курганской области для оценки паводковой обстановки, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершили облёт территорий Целинного, Звериноголовского муниципальных округов и мест проведения превентивных мероприятий в Притобольном муниципальном округе и городе Кургане", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что министр отметил необходимость принятия всех возможных мер для защиты населённых пунктов от большой воды и напомнил о важности своевременной эвакуации людей с территорий, подверженных угрозе затопления. "В регион заблаговременно из пяти субъектов направлены дополнительные группировки МЧС России. При необходимости будем наращивать силы", - приводит пресс-служба слова Куренкова. Министр поручил открыть на базе главного управления МЧС по Курганской области телефон горячей линии, по которому каждый желающий может получить необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения, а также оставить заявку на оказание адресной помощи. "Самое ценное – это человеческая жизнь. Поэтому необходимо сосредоточить максимальные усилия на проведении превентивной эвакуации и обеспечении защиты жилья на период отсутствия хозяев. Нужно убеждать людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода может стать непригодной к употреблению. Это очень важно, нужно продолжать работу с населением, информировать о полагающихся выплатах и их категориях, как и куда подать документы. Сейчас значительная часть сервисов доступна через "Госуслуги", люди должны чувствовать поддержку и знать свои права", - резюмировал Куренков.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курганская область, александр куренков (мчс), владимир якушев, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Россия, Курганская область, Александр Куренков (МЧС), Владимир Якушев, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Глава МЧС оценил обстановку с паводком в Курганской области
Глава МЧС Куренков оценил обстановку с паводком в 3 районах Курганской области
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет на вертолете затопленных территорий трех районов Курганской области для оценки паводковой обстановки, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым
и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым
совершили облёт территорий Целинного, Звериноголовского муниципальных округов и мест проведения превентивных мероприятий в Притобольном муниципальном округе и городе Кургане", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что министр отметил необходимость принятия всех возможных мер для защиты населённых пунктов от большой воды и напомнил о важности своевременной эвакуации людей с территорий, подверженных угрозе затопления.
«
"В регион заблаговременно из пяти субъектов направлены дополнительные группировки МЧС России. При необходимости будем наращивать силы", - приводит пресс-служба слова Куренкова.
Министр поручил открыть на базе главного управления МЧС по Курганской области телефон горячей линии, по которому каждый желающий может получить необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения, а также оставить заявку на оказание адресной помощи.
"Самое ценное – это человеческая жизнь. Поэтому необходимо сосредоточить максимальные усилия на проведении превентивной эвакуации и обеспечении защиты жилья на период отсутствия хозяев. Нужно убеждать людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода может стать непригодной к употреблению. Это очень важно, нужно продолжать работу с населением, информировать о полагающихся выплатах и их категориях, как и куда подать документы. Сейчас значительная часть сервисов доступна через "Госуслуги", люди должны чувствовать поддержку и знать свои права", - резюмировал Куренков.