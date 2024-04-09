https://ria.ru/20240409/pavodok-1938786111.html

МЧС рассказало о доставке продуктов в отрезанное паводком подмосковное село

МЧС рассказало о доставке продуктов в отрезанное паводком подмосковное село - РИА Новости, 09.04.2024

МЧС рассказало о доставке продуктов в отрезанное паводком подмосковное село

Село Слемские Борки в городском округе Луховицы в Московской области продолжает оставаться отрезанным паводковыми водами, эвакуация населения не планируется,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:36

2024-04-09T11:36

2024-04-09T11:36

происшествия

московская область (подмосковье)

луховицы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Село Слемские Борки в городском округе Луховицы в Московской области продолжает оставаться отрезанным паводковыми водами, эвакуация населения не планируется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "На данный момент в Подмосковье одно поселение отрезано от транспортного сообщения – село Слемские Борки в городском округе Луховицы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в этом населенном пункте 136 домов. Эвакуация местных жителей не планируется. "Вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения решены", - отметил представитель ведомства, добавив, что все необходимое в село доставляют катера ГИМС. По данным главка, на утро вторника в Подмосковье подтоплено паводком 964 приусадебных участка, один низководный мост и 12 участков автомобильных дорог. "Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. Устранением паводка занимаются 88 человек и 36 единиц техники", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240405/pavodok-1937972720.html

https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html

московская область (подмосковье)

луховицы

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происшествия, московская область (подмосковье), луховицы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024