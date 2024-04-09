https://ria.ru/20240409/pavodok-1938786111.html
МЧС рассказало о доставке продуктов в отрезанное паводком подмосковное село
МЧС рассказало о доставке продуктов в отрезанное паводком подмосковное село - РИА Новости, 09.04.2024
МЧС рассказало о доставке продуктов в отрезанное паводком подмосковное село
Село Слемские Борки в городском округе Луховицы в Московской области продолжает оставаться отрезанным паводковыми водами, эвакуация населения не планируется,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:36
2024-04-09T11:36
2024-04-09T11:36
происшествия
московская область (подмосковье)
луховицы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Село Слемские Борки в городском округе Луховицы в Московской области продолжает оставаться отрезанным паводковыми водами, эвакуация населения не планируется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "На данный момент в Подмосковье одно поселение отрезано от транспортного сообщения – село Слемские Борки в городском округе Луховицы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в этом населенном пункте 136 домов. Эвакуация местных жителей не планируется. "Вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения решены", - отметил представитель ведомства, добавив, что все необходимое в село доставляют катера ГИМС. По данным главка, на утро вторника в Подмосковье подтоплено паводком 964 приусадебных участка, один низководный мост и 12 участков автомобильных дорог. "Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. Устранением паводка занимаются 88 человек и 36 единиц техники", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240405/pavodok-1937972720.html
https://ria.ru/20240405/pavodok-1937986297.html
московская область (подмосковье)
луховицы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), луховицы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Луховицы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
МЧС рассказало о доставке продуктов в отрезанное паводком подмосковное село
МЧС: село Слемские Борки отрезано паводком, продукты доставляют катера
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Село Слемские Борки в городском округе Луховицы в Московской области продолжает оставаться отрезанным паводковыми водами, эвакуация населения не планируется, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
«
"На данный момент в Подмосковье одно поселение отрезано от транспортного сообщения – село Слемские Борки в городском округе Луховицы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в этом населенном пункте 136 домов. Эвакуация местных жителей не планируется.
"Вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения решены", - отметил представитель ведомства, добавив, что все необходимое в село доставляют катера ГИМС.
По данным главка, на утро вторника в Подмосковье подтоплено паводком 964 приусадебных участка, один низководный мост и 12 участков автомобильных дорог.
"Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают. Устранением паводка занимаются 88 человек и 36 единиц техники", - заключил собеседник агентства.