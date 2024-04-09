https://ria.ru/20240409/pavodok-1938757488.html

Уральцам посоветовали воздержаться от поездок на авто по Курганской области

Уральцам посоветовали воздержаться от поездок на авто по Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024

Уральцам посоветовали воздержаться от поездок на авто по Курганской области

Свердловское управление ГИБДД призвало автомобилистов отказаться от поездок по федеральным трассам Курганской области из-за паводка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:43

2024-04-09T09:43

2024-04-09T09:43

происшествия

курганская область

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938755795_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_12a9f60c595df52032237bfb69e7b02c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Свердловское управление ГИБДД призвало автомобилистов отказаться от поездок по федеральным трассам Курганской области из-за паводка, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "В связи с введением ЧС на территории Курганской области свердловская госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона", – говорится в сообщении управления. Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938540597.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курганская область, гибдд мвд рф