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Уральцам посоветовали воздержаться от поездок на авто по Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024
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09:43 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938757488.html
Уральцам посоветовали воздержаться от поездок на авто по Курганской области
Уральцам посоветовали воздержаться от поездок на авто по Курганской области - РИА Новости, 09.04.2024
Уральцам посоветовали воздержаться от поездок на авто по Курганской области
Свердловское управление ГИБДД призвало автомобилистов отказаться от поездок по федеральным трассам Курганской области из-за паводка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:43
2024-04-09T09:43
происшествия
курганская область
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Свердловское управление ГИБДД призвало автомобилистов отказаться от поездок по федеральным трассам Курганской области из-за паводка, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "В связи с введением ЧС на территории Курганской области свердловская госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона", – говорится в сообщении управления. Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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происшествия, курганская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Курганская область, ГИБДД МВД РФ
Уральцам посоветовали воздержаться от поездок на авто по Курганской области

Людям рекомендовали воздержаться от поездок по Курганской области из-за паводка

© ГУ МЧС России по Курганской областиЭвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению, в Курганской области. Кадр видео
Эвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению, в Курганской области. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Курганской области
Эвакуация граждан из населенных пунктов, подверженных затоплению, в Курганской области. Кадр видео
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Свердловское управление ГИБДД призвало автомобилистов отказаться от поездок по федеральным трассам Курганской области из-за паводка, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"В связи с введением ЧС на территории Курганской области свердловская госавтоинспекция призывает автомобилистов воздержаться от передвижения по федеральным трассам Курганской области и территории региона", – говорится в сообщении управления.
Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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ПроисшествияКурганская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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