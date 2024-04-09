https://ria.ru/20240409/pavodok-1938747931.html

В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу

В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу - РИА Новости, 09.04.2024

В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу

Перелив паводковых вод начался через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:33

2024-04-09T08:33

2024-04-09T08:33

курганская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937066983_69:0:742:379_1920x0_80_0_0_35e5490204b833fa2f234a71ba6ded6b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Перелив паводковых вод начался через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов, сообщает администрация Звериноголовского округа."В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное – перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов", – говорится в сообщении.Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу регионального главка МЧС на паводкоопасный период, в области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240407/uscherb-1938405765.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, происшествия