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В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу
В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу - РИА Новости, 09.04.2024
В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу
Перелив паводковых вод начался через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:33
2024-04-09T08:33
2024-04-09T08:33
курганская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Перелив паводковых вод начался через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов, сообщает администрация Звериноголовского округа."В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное – перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов", – говорится в сообщении.Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу регионального главка МЧС на паводкоопасный период, в области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
https://ria.ru/20240407/uscherb-1938405765.html
курганская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, происшествия
Курганская область, Происшествия
В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу
Паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу, дорога перекрыта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Перелив паводковых вод начался через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов, сообщает администрация Звериноголовского округа.
"В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное – перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов", – говорится в сообщении.
Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу регионального главка МЧС
на паводкоопасный период, в области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.