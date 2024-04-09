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В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу - РИА Новости, 09.04.2024
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08:33 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938747931.html
В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу
В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу - РИА Новости, 09.04.2024
В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу
Перелив паводковых вод начался через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:33
2024-04-09T08:33
курганская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Перелив паводковых вод начался через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов, сообщает администрация Звериноголовского округа."В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное – перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов", – говорится в сообщении.Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу регионального главка МЧС на паводкоопасный период, в области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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курганская область, происшествия
Курганская область, Происшествия
В селе в Курганской области паводковые воды перелились через дорогу

Паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу, дорога перекрыта

© МЧС РоссииПаводок
Паводок
© МЧС России
Паводок. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Перелив паводковых вод начался через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области, движение там перекрыли для транспорта и пешеходов, сообщает администрация Звериноголовского округа.
"В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Звериноголовского округа через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное начался перелив паводковых вод. Движение на данном направлении от моста на въезде в окружной центр в сторону населенных пунктов: Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное – перекрыто для всех видов транспорта и пешеходов", – говорится в сообщении.
Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу регионального главка МЧС на паводкоопасный период, в области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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