https://ria.ru/20240409/pavodok-1938743205.html

В Курганской области рассказали об уровне подъема воды

В Курганской области рассказали об уровне подъема воды - РИА Новости, 09.04.2024

В Курганской области рассказали об уровне подъема воды

Общий уровень подъема воды в Звериноголовском округе Курганской области за сутки составил 157 сантиметров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T07:15

2024-04-09T07:15

2024-04-09T07:45

курганская область

вадим шумков

происшествия

наводнения в россии — 2024

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Общий уровень подъема воды в Звериноголовском округе Курганской области за сутки составил 157 сантиметров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. "Общий уровень подъема воды в Звериноголовском за сутки составил 157 сантиметров", – написал Шумков. Ранее Шумков отмечал, что с понедельника уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр. Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области, уточняли власти.Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240409/mchs-1938739833.html

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курганская область, вадим шумков, происшествия, наводнения в россии — 2024, россия