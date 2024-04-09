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Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров
Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол около Кургана вырос за последние шесть часов на девять сантиметров и составляет 334 сантиметра над "нулем поста", сообщает городская... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:43
2024-04-09T06:43
2024-04-09T06:48
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прорыв дамбы в орске
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол около Кургана вырос за последние шесть часов на девять сантиметров и составляет 334 сантиметра над "нулем поста", сообщает городская администрация."Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (06.00 мск) 9 апреля 2024 года составляет 334 сантиметра (над "нулем поста"). Изменение за шесть часов - плюс девять сантиметров", - говорится в сообщении.Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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курган, прорыв дамбы в орске, происшествия, россия, курганская область, вадим шумков
Курган, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Россия, Курганская область, Вадим Шумков
Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на девять сантиметров за шесть часов