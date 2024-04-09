https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742107.html

Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров

Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024

Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол около Кургана вырос за последние шесть часов на девять сантиметров и составляет 334 сантиметра над "нулем поста", сообщает городская... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T06:43

2024-04-09T06:43

2024-04-09T06:48

курган

прорыв дамбы в орске

происшествия

россия

курганская область

вадим шумков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол около Кургана вырос за последние шесть часов на девять сантиметров и составляет 334 сантиметра над "нулем поста", сообщает городская администрация."Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08.00 (06.00 мск) 9 апреля 2024 года составляет 334 сантиметра (над "нулем поста"). Изменение за шесть часов - плюс девять сантиметров", - говорится в сообщении.Губернатор Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240409/pomosch-1938739193.html

курган

россия

курганская область

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курган, прорыв дамбы в орске, происшествия, россия, курганская область, вадим шумков