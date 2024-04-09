https://ria.ru/20240409/patriot-1938777113.html
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot - РИА Новости, 09.04.2024
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:04
2024-04-09T11:04
2024-04-09T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot."У нас есть моральное обязательство продолжать поддержку Украины… Я на днях разговаривал с Кулебой, и он отчаянно просил у меня семь систем Patriot", - сообщил он.По словам Борреля, страны ЕС "могли бы оперативно предоставить такие системы"."Мы говорим, что будем помогать восстанавливать Украину. Но лучше предотвращать разрушение Украины", - добавил он, подчеркнув, что "ситуация на фронте очень сложная".
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938765459.html
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Евросоюз
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot
Глава дипломатии ЕС сообщил, что глава МИД Украины попросил семь систем Patriot