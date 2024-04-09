https://ria.ru/20240409/patriot-1938777113.html

Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot

Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot - РИА Новости, 09.04.2024

Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:04

2024-04-09T11:04

2024-04-09T11:33

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot."У нас есть моральное обязательство продолжать поддержку Украины… Я на днях разговаривал с Кулебой, и он отчаянно просил у меня семь систем Patriot", - сообщил он.По словам Борреля, страны ЕС "могли бы оперативно предоставить такие системы"."Мы говорим, что будем помогать восстанавливать Украину. Но лучше предотвращать разрушение Украины", - добавил он, подчеркнув, что "ситуация на фронте очень сложная".

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938765459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, евросоюз