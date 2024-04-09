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Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 09.04.2024 (обновлено: 11:33 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/patriot-1938777113.html
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot - РИА Новости, 09.04.2024
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:04
2024-04-09T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot."У нас есть моральное обязательство продолжать поддержку Украины… Я на днях разговаривал с Кулебой, и он отчаянно просил у меня семь систем Patriot", - сообщил он.По словам Борреля, страны ЕС "могли бы оперативно предоставить такие системы"."Мы говорим, что будем помогать восстанавливать Украину. Но лучше предотвращать разрушение Украины", - добавил он, подчеркнув, что "ситуация на фронте очень сложная".
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938765459.html
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
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в мире, киев, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Евросоюз
Глава дипломатии ЕС заявил, что Киев попросил семь систем Patriot

Глава дипломатии ЕС сообщил, что глава МИД Украины попросил семь систем Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot.
"У нас есть моральное обязательство продолжать поддержку Украины… Я на днях разговаривал с Кулебой, и он отчаянно просил у меня семь систем Patriot", - сообщил он.
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По словам Борреля, страны ЕС "могли бы оперативно предоставить такие системы".
"Мы говорим, что будем помогать восстанавливать Украину. Но лучше предотвращать разрушение Украины", - добавил он, подчеркнув, что "ситуация на фронте очень сложная".
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