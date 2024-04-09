https://ria.ru/20240409/pamyatniki-1938892768.html
В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ
В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ - РИА Новости, 09.04.2024
В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ
Все объекты, посвященные памяти Великой Отечественной войны, приведут в порядок к 1 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:17
2024-04-09T17:17
2024-04-09T17:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
день победы
день победы в городах россии и снг
празднование дня победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938892492_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_f317270b5455f04d485165756bf26457.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Все объекты, посвященные памяти Великой Отечественной войны, приведут в порядок к 1 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Уточняется, что в порядок приведут места, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории, а памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасят. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что всего в регионе 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. "Некоторые из них знамениты на весь мир, другие – маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 Мая", - сказал Хайкин, его цитирует пресс-служба. Кроме того, запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения и архитектурно -художественной подсветки. Поврежденные покрытия будут также заменены или отремонтированы. Все работы будут закончены к 1 мая.
https://ria.ru/20240320/volontery-1934493954.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938892492_171:41:1142:769_1920x0_80_0_0_449f0dbf508d481146d1cca4c3a3767c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), михаил хайкин, день победы, день победы в городах россии и снг, празднование дня победы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, День Победы, День Победы в городах России и СНГ, Празднование Дня Победы