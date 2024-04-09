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В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ

В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ - РИА Новости, 09.04.2024

В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ

Все объекты, посвященные памяти Великой Отечественной войны, приведут в порядок к 1 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:17

2024-04-09T17:17

2024-04-09T17:17

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Все объекты, посвященные памяти Великой Отечественной войны, приведут в порядок к 1 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Уточняется, что в порядок приведут места, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории, а памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасят. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что всего в регионе 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. "Некоторые из них знамениты на весь мир, другие – маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 Мая", - сказал Хайкин, его цитирует пресс-служба. Кроме того, запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения и архитектурно -художественной подсветки. Поврежденные покрытия будут также заменены или отремонтированы. Все работы будут закончены к 1 мая.

https://ria.ru/20240320/volontery-1934493954.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), михаил хайкин, день победы, день победы в городах россии и снг, празднование дня победы