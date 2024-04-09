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В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ - РИА Новости, 09.04.2024
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Новости Подмосковья
 
17:17 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pamyatniki-1938892768.html
В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ
В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ - РИА Новости, 09.04.2024
В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ
Все объекты, посвященные памяти Великой Отечественной войны, приведут в порядок к 1 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:17
2024-04-09T17:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
день победы
день победы в городах россии и снг
празднование дня победы
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Все объекты, посвященные памяти Великой Отечественной войны, приведут в порядок к 1 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Уточняется, что в порядок приведут места, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории, а памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасят. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что всего в регионе 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. "Некоторые из них знамениты на весь мир, другие – маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 Мая", - сказал Хайкин, его цитирует пресс-служба. Кроме того, запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения и архитектурно -художественной подсветки. Поврежденные покрытия будут также заменены или отремонтированы. Все работы будут закончены к 1 мая.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин, день победы, день победы в городах россии и снг, празднование дня победы
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В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные ВОВ

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиВ Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные Великой Отечественной войне
В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
В Подмосковье к 1 мая приведут в порядок памятники, посвященные Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Все объекты, посвященные памяти Великой Отечественной войны, приведут в порядок к 1 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Уточняется, что в порядок приведут места, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории, а памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасят.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что всего в регионе 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны.
«
"Некоторые из них знамениты на весь мир, другие – маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 Мая", - сказал Хайкин, его цитирует пресс-служба.
Кроме того, запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения и архитектурно -художественной подсветки. Поврежденные покрытия будут также заменены или отремонтированы.
Все работы будут закончены к 1 мая.
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