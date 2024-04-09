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Лукашенко призвал развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия - РИА Новости, 09.04.2024
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21:52 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938953136.html
Лукашенко призвал развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия
Лукашенко призвал развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия - РИА Новости, 09.04.2024
Лукашенко призвал развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна развивать производство стрелкового оружия. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:52
2024-04-09T21:52
в мире
украина
белоруссия
западная европа
александр лукашенко
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна развивать производство стрелкового оружия. "Это оружие надо всегда. И мы должны его производить", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. "Надеяться на кого-то не надо. Это будет игра в политику. Как Украина. Надеялись на американцев, на Западную Европу. Сегодня боеприпасов нет или не хватает. Сидит президент Зеленский и говорит: "Если вы нам не дадите (оружие – ред.), завтра Украина рухнет, а Лукашенко с Путиным пойдут в Европу". Пугает их", - продолжил Лукашенко. Он напомнил, что ставил задачи по развитию в стране производства стрелкового оружия и боеприпасов еще до начала конфликта на Украине, и это требование, как показало время, очень актуально. По словам президента, во время военных действий без стрелкового оружия не обойтись. "Вот, чтобы не случилось у нас, что мы будем сидеть и будем на кого-то надеяться, надо наблюдать за войной и делать соответствующие выводы, и производить это вооружение… Война на Украине показала, что без элементов контрбатарейной борьбы, без беспилотных летательных аппаратов и без системы радиоэлектронной борьбы защитить страну невозможно", - подчеркнул белорусский президент. По его словам, события на Украине показывают, что "не только и не столько высокоточное оружие решает проблему". "Обычные гранатометы, пулеметы, автоматы, стрелковое оружие - они и люди решают проблему", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929367107.html
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в мире, украина, белоруссия, западная европа, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Западная Европа, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал развивать в Белоруссии производство стрелкового оружия

Лукашенко: Белоруссия должна развивать производство стрелкового оружия

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна развивать производство стрелкового оружия.
«
"Это оружие надо всегда. И мы должны его производить", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
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«
"Надеяться на кого-то не надо. Это будет игра в политику. Как Украина. Надеялись на американцев, на Западную Европу. Сегодня боеприпасов нет или не хватает. Сидит президент Зеленский и говорит: "Если вы нам не дадите (оружие – ред.), завтра Украина рухнет, а Лукашенко с Путиным пойдут в Европу". Пугает их", - продолжил Лукашенко.
Он напомнил, что ставил задачи по развитию в стране производства стрелкового оружия и боеприпасов еще до начала конфликта на Украине, и это требование, как показало время, очень актуально.
По словам президента, во время военных действий без стрелкового оружия не обойтись. "Вот, чтобы не случилось у нас, что мы будем сидеть и будем на кого-то надеяться, надо наблюдать за войной и делать соответствующие выводы, и производить это вооружение… Война на Украине показала, что без элементов контрбатарейной борьбы, без беспилотных летательных аппаратов и без системы радиоэлектронной борьбы защитить страну невозможно", - подчеркнул белорусский президент.
По его словам, события на Украине показывают, что "не только и не столько высокоточное оружие решает проблему". "Обычные гранатометы, пулеметы, автоматы, стрелковое оружие - они и люди решают проблему", - заявил Лукашенко.
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