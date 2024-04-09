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Болгарская община: Украина обстреливает места, где живут этнические болгары
Болгарская община: Украина обстреливает места, где живут этнические болгары - РИА Новости, 09.04.2024
Болгарская община: Украина обстреливает места, где живут этнические болгары
Оружие, которое Болгария поставляет Украине, применяется по мирным населённым пунктам, где живут этнические болгары, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:08
2024-04-09T18:08
2024-04-09T18:29
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ, 9 апр - РИА Новости. Оружие, которое Болгария поставляет Украине, применяется по мирным населённым пунктам, где живут этнические болгары, сообщил РИА Новости представитель болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Геннадий Недялков. "Не только Алёшкинский, но и Голопристанский район… находятся под постоянным обстрелом укронацистов. И, к сожалению моему большому, нашими партизанами (подпольем в Херсонской области) было обнаружено, что эти снаряды были произведены на заводе Арсенал в Болгарии, город Казанлык, и через воздушные коридоры переправлены на Украину", - сказал Недялков. По его словам, это плохая новость для представителей народа, если "болгары убивают болгар". Накануне национальная община Херсонской области обратилась к властям Болгарии с призывом предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму.
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в мире, болгария, украина, херсонская область
В мире, Болгария, Украина, Херсонская область
Болгарская община: Украина обстреливает места, где живут этнические болгары
Болгарская община: Киев применяет оружие по местам, где живут этнические болгары