https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938914362.html

Болгарская община: Украина обстреливает места, где живут этнические болгары

Болгарская община: Украина обстреливает места, где живут этнические болгары - РИА Новости, 09.04.2024

Болгарская община: Украина обстреливает места, где живут этнические болгары

Оружие, которое Болгария поставляет Украине, применяется по мирным населённым пунктам, где живут этнические болгары, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:08

2024-04-09T18:08

2024-04-09T18:29

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болгария

украина

херсонская область

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ, 9 апр - РИА Новости. Оружие, которое Болгария поставляет Украине, применяется по мирным населённым пунктам, где живут этнические болгары, сообщил РИА Новости представитель болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Геннадий Недялков. "Не только Алёшкинский, но и Голопристанский район… находятся под постоянным обстрелом укронацистов. И, к сожалению моему большому, нашими партизанами (подпольем в Херсонской области) было обнаружено, что эти снаряды были произведены на заводе Арсенал в Болгарии, город Казанлык, и через воздушные коридоры переправлены на Украину", - сказал Недялков. По его словам, это плохая новость для представителей народа, если "болгары убивают болгар". Накануне национальная община Херсонской области обратилась к властям Болгарии с призывом предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму.

https://ria.ru/20240409/verbovka-1938891829.html

болгария

украина

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в мире, болгария, украина, херсонская область