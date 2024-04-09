https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка - РИА Новости, 09.04.2024
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка
Фонд социальной защиты населения города Орска начинает сбор денежных средств для адресной помощи пострадавшим от паводка, сообщили в администрации города. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:12
2024-04-09T16:12
2024-04-09T16:12
орск
урал
оренбургская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Фонд социальной защиты населения города Орска начинает сбор денежных средств для адресной помощи пострадавшим от паводка, сообщили в администрации города. "Фонд социальной защиты населения города Орска начинает сбор денежных средств для адресной помощи пострадавшим от паводка 2024 года. Любой желающий может сделать свое пожертвование и оказать посильную помощь людям, которые оказались в беде", - говорится в сообщении орской мэрии. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938427384.html
орск
урал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, урал, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Урал, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка
Фонд соцзащиты Орска окажет адресную помощь пострадавшим от паводка