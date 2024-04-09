Рейтинг@Mail.ru
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка - РИА Новости, 09.04.2024
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка
Фонд социальной защиты населения города Орска начинает сбор денежных средств для адресной помощи пострадавшим от паводка, сообщили в администрации города. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:12
2024-04-09T16:12
орск
урал
оренбургская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938824405_0:248:3199:2047_1920x0_80_0_0_125308c2cd825943212a35587561b981.jpg
УФА, 9 апр – РИА Новости. Фонд социальной защиты населения города Орска начинает сбор денежных средств для адресной помощи пострадавшим от паводка, сообщили в администрации города. "Фонд социальной защиты населения города Орска начинает сбор денежных средств для адресной помощи пострадавшим от паводка 2024 года. Любой желающий может сделать свое пожертвование и оказать посильную помощь людям, которые оказались в беде", - говорится в сообщении орской мэрии. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938427384.html
орск
урал
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938824405_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6fc8658163185c7919f99d99649230e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, урал, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Урал, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Фонд соцзащиты Орска начал сбор денег для помощи пострадавшим от паводка

Фонд соцзащиты Орска окажет адресную помощь пострадавшим от паводка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 9 апр – РИА Новости. Фонд социальной защиты населения города Орска начинает сбор денежных средств для адресной помощи пострадавшим от паводка, сообщили в администрации города.
"Фонд социальной защиты населения города Орска начинает сбор денежных средств для адресной помощи пострадавшим от паводка 2024 года. Любой желающий может сделать свое пожертвование и оказать посильную помощь людям, которые оказались в беде", - говорится в сообщении орской мэрии.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска. 7 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Орске эвакуируют жителей двух улиц из-за угрозы затопления
7 апреля, 18:18
 
ОрскУралОренбургская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала