https://ria.ru/20240409/orenburzhe-1938769051.html
Жители Оренбуржья подали более 14 тысяч заявлений на матпомощь
Жители Оренбуржья подали более 14 тысяч заявлений на матпомощь - РИА Новости, 09.04.2024
Жители Оренбуржья подали более 14 тысяч заявлений на матпомощь
Более 10 тысяч заявлений на единовременную матпомощь и 4 тысяч заявлений на помощь при утрате имущества поступило от жителей Оренбургской области, сообщило... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:27
2024-04-09T10:27
2024-04-09T10:37
оренбургская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Более 10 тысяч заявлений на единовременную матпомощь и 4 тысяч заявлений на помощь при утрате имущества поступило от жителей Оренбургской области, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."Оренбуржцы, пострадавшие от паводка, получают выплаты. От жителей уже поступило 14 451 заявление через портал госуслуг: на единовременную материальную помощь – 10 162 заявления и на финансовую помощь при утрате имущества – 4 252 заявления", - сообщило областное правительство.Специалисты минсоцразвития, муниципалитетов оперативно отрабатывают поступившие заявления, чтобы в максимально сжатые сроки произвести выплаты, положенные по законодательству, информируют власти."В настоящее время принято решение о выплате единовременной материальной помощи 869 жителям, выплаты уже получили 466 человек. Эта работа продолжается", - добавили в правительстве области.Ранее сообщалось, что в Оренбургской области по решению губернатора размер выплат увеличен в два раза. Единовременная материальная помощь составляет 20 тысяч рублей на человека, 50 тысяч рублей на человека в качестве финансовой помощи в случае частичной утраты имущества первой необходимости и 100 тысяч рублей на человека при полной утрате имущества первой необходимости.В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.
https://ria.ru/20240409/uzbekistan-1938758248.html
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Жители Оренбуржья подали более 14 тысяч заявлений на матпомощь
Более 14 тысяч жителей Оренбуржья запросили матпомощь из-за наводнения
УФА, 9 апр – РИА Новости.
Более 10 тысяч заявлений на единовременную матпомощь и 4 тысяч заявлений на помощь при утрате имущества поступило от жителей Оренбургской области, сообщило правительство области в своем Telegram-канале
.
"Оренбуржцы, пострадавшие от паводка, получают выплаты. От жителей уже поступило 14 451 заявление через портал госуслуг: на единовременную материальную помощь – 10 162 заявления и на финансовую помощь при утрате имущества – 4 252 заявления", - сообщило областное правительство.
Специалисты минсоцразвития, муниципалитетов оперативно отрабатывают поступившие заявления, чтобы в максимально сжатые сроки произвести выплаты, положенные по законодательству, информируют власти.
"В настоящее время принято решение о выплате единовременной материальной помощи 869 жителям, выплаты уже получили 466 человек. Эта работа продолжается", - добавили в правительстве области.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области по решению губернатора размер выплат увеличен в два раза. Единовременная материальная помощь составляет 20 тысяч рублей на человека, 50 тысяч рублей на человека в качестве финансовой помощи в случае частичной утраты имущества первой необходимости и 100 тысяч рублей на человека при полной утрате имущества первой необходимости.
В Оренбургской области
введен режим ЧС на федеральном уровне.