https://ria.ru/20240409/orenburzhe-1938769051.html

Жители Оренбуржья подали более 14 тысяч заявлений на матпомощь

Жители Оренбуржья подали более 14 тысяч заявлений на матпомощь - РИА Новости, 09.04.2024

Жители Оренбуржья подали более 14 тысяч заявлений на матпомощь

Более 10 тысяч заявлений на единовременную матпомощь и 4 тысяч заявлений на помощь при утрате имущества поступило от жителей Оренбургской области, сообщило... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:27

2024-04-09T10:27

2024-04-09T10:37

оренбургская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Более 10 тысяч заявлений на единовременную матпомощь и 4 тысяч заявлений на помощь при утрате имущества поступило от жителей Оренбургской области, сообщило правительство области в своем Telegram-канале."Оренбуржцы, пострадавшие от паводка, получают выплаты. От жителей уже поступило 14 451 заявление через портал госуслуг: на единовременную материальную помощь – 10 162 заявления и на финансовую помощь при утрате имущества – 4 252 заявления", - сообщило областное правительство.Специалисты минсоцразвития, муниципалитетов оперативно отрабатывают поступившие заявления, чтобы в максимально сжатые сроки произвести выплаты, положенные по законодательству, информируют власти."В настоящее время принято решение о выплате единовременной материальной помощи 869 жителям, выплаты уже получили 466 человек. Эта работа продолжается", - добавили в правительстве области.Ранее сообщалось, что в Оренбургской области по решению губернатора размер выплат увеличен в два раза. Единовременная материальная помощь составляет 20 тысяч рублей на человека, 50 тысяч рублей на человека в качестве финансовой помощи в случае частичной утраты имущества первой необходимости и 100 тысяч рублей на человека при полной утрате имущества первой необходимости.В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.

https://ria.ru/20240409/uzbekistan-1938758248.html

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024