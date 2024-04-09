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В Оренбурге эвакуировали лошадей конного клуба - РИА Новости, 09.04.2024
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14:49 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938846694.html
В Оренбурге эвакуировали лошадей конного клуба
В Оренбурге эвакуировали лошадей конного клуба - РИА Новости, 09.04.2024
В Оренбурге эвакуировали лошадей конного клуба
Семейный конный клуб "Добрый конь & Воздух", территорию которого затопило в Оренбурге, эвакуировал животных в другие конюшни, однако на содержание лошадей в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:49
2024-04-09T14:49
прорыв дамбы в орске
оренбург
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САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семейный конный клуб "Добрый конь &amp; Воздух", территорию которого затопило в Оренбурге, эвакуировал животных в другие конюшни, однако на содержание лошадей в других клубах требуется финансовая помощь, сообщила РИА Новости администратор клуба Валентина Харламова. Ранее на видеокадрах РИА Новости, снятых с дрона, было запечатлено, что вода полностью затопила сооружения конного клуба в переулке Бассейный, из-под воды видны только крыши построек. "Мы эвакуировали лошадей, всех животных, которые у нас были. В четверг мы вывезли... В пятницу мы уже последнюю лошадку по лужам выводили с конюшни", - сказала собеседница агентства. По ее словам, порядка 12 лошадей размещены в двух конных клубах - Callisto и "Марков и К", которые расположены "в безопасных местах", однако проводить тренировки на чужой территории возможности нет, поэтому требуется финансовая помощь. "Финансовая помощь никогда не лишняя, потому что только за транспортировку шести голов и постой этих шести голов стоимость выходит 91 тысяча (рублей), по остальным нам еще счет не выставили. Нам нужно и кормление, и выгул, это все, к сожалению, отдельно оплачивается. И также аренда денников оплачивается отдельно... Ориентировочно, мы дней на 10 забронировали... Мы не можем вести тренировки на чужой территории... У них же свой порядок, свое расписание, и мы не можем туда вклиниться, потому что у них в принципе идет перегруз. Час-два есть, в это время приезжают наши работники обязательно в каждый из этих клубов и работают хотя бы в руках с нашими конями, чтобы они не были абсолютно без работы, иначе лошадь, которая стоит абсолютно, это больная лошадь", - рассказала администратор. Она отметила, что местные власти пока не предлагали свою помощь, при этом клиенты клуба готовы помочь привести в порядок территорию. "Пока мы прибегаем к помощи наших клиентов, наших подписчиков (в соцсетях). Много предложений о физической помощи, но пока что в ней смысла нет, потому что мы еще даже не знаем, какие там объемы (работы)... Причем еще ужасно то, что вода не заканчивает поступать, она все больше и больше, у нас уже не видно заборов", - сказала Харламова. По ее словам, помимо лошадей из клуба эвакуированы кошка и четыре собаки. "Две собаки у меня на передержке, две собаки у Ольги (руководителя клуба), и кошка тоже у нее", - добавила она.
https://ria.ru/20240305/kon-1931177903.html
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Дарья Буймова
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прорыв дамбы в орске, оренбург, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Происшествия
В Оренбурге эвакуировали лошадей конного клуба

Конный клуб в Оренбурге эвакуировал животных в другие конюшни из-за затопления

© Оренбург. Официально/TelegramРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге
© Оренбург. Официально/Telegram
Река Урал в Оренбурге. Архивное фото
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САРАТОВ, 9 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семейный конный клуб "Добрый конь & Воздух", территорию которого затопило в Оренбурге, эвакуировал животных в другие конюшни, однако на содержание лошадей в других клубах требуется финансовая помощь, сообщила РИА Новости администратор клуба Валентина Харламова.
Ранее на видеокадрах РИА Новости, снятых с дрона, было запечатлено, что вода полностью затопила сооружения конного клуба в переулке Бассейный, из-под воды видны только крыши построек.
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"Мы эвакуировали лошадей, всех животных, которые у нас были. В четверг мы вывезли... В пятницу мы уже последнюю лошадку по лужам выводили с конюшни", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, порядка 12 лошадей размещены в двух конных клубах - Callisto и "Марков и К", которые расположены "в безопасных местах", однако проводить тренировки на чужой территории возможности нет, поэтому требуется финансовая помощь.
«
"Финансовая помощь никогда не лишняя, потому что только за транспортировку шести голов и постой этих шести голов стоимость выходит 91 тысяча (рублей), по остальным нам еще счет не выставили. Нам нужно и кормление, и выгул, это все, к сожалению, отдельно оплачивается. И также аренда денников оплачивается отдельно... Ориентировочно, мы дней на 10 забронировали... Мы не можем вести тренировки на чужой территории... У них же свой порядок, свое расписание, и мы не можем туда вклиниться, потому что у них в принципе идет перегруз. Час-два есть, в это время приезжают наши работники обязательно в каждый из этих клубов и работают хотя бы в руках с нашими конями, чтобы они не были абсолютно без работы, иначе лошадь, которая стоит абсолютно, это больная лошадь", - рассказала администратор.
Она отметила, что местные власти пока не предлагали свою помощь, при этом клиенты клуба готовы помочь привести в порядок территорию.
"Пока мы прибегаем к помощи наших клиентов, наших подписчиков (в соцсетях). Много предложений о физической помощи, но пока что в ней смысла нет, потому что мы еще даже не знаем, какие там объемы (работы)... Причем еще ужасно то, что вода не заканчивает поступать, она все больше и больше, у нас уже не видно заборов", - сказала Харламова.
По ее словам, помимо лошадей из клуба эвакуированы кошка и четыре собаки. "Две собаки у меня на передержке, две собаки у Ольги (руководителя клуба), и кошка тоже у нее", - добавила она.
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Прорыв дамбы в ОрскеОренбургПроисшествия
 
 
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