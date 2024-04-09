https://ria.ru/20240409/orenburg-1938825139.html

СНТ у озера Старица под Оренбургом затоплены

СНТ у озера Старица под Оренбургом затоплены - РИА Новости, 09.04.2024

СНТ у озера Старица под Оренбургом затоплены

Садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом полностью затоплены, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:44

2024-04-09T13:44

2024-04-09T17:37

происшествия

урал

оренбургская область

заречный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом полностью затоплены, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. Участки в садовых товариществах, расположенных в районе озера, полностью покрыты водой. Дорог не видно. На некоторых участках небольшие надворные постройки затоплены почти до крыш. Затоплен и прибрежный лес. По данным мэрии, в зоне подтопления оказались дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары: СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938821868.html

https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html

урал

оренбургская область

заречный

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленные садовые товарищества под Оренбургом. Кадры с дрона Садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом полностью затоплены. Кадры РИА Новости с дрона 2024-04-09T13:44 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, урал, оренбургская область, заречный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске