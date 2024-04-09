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В частично затопленном Оренбурге подготовили пять ПВР - РИА Новости, 09.04.2024
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13:26 09.04.2024 (обновлено: 13:31 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938817798.html
В частично затопленном Оренбурге подготовили пять ПВР
В частично затопленном Оренбурге подготовили пять ПВР - РИА Новости, 09.04.2024
В частично затопленном Оренбурге подготовили пять ПВР
Пять пунктов временного размещения подготовили в частично затопленном Оренбурге, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:26
2024-04-09T13:31
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбург
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Пять пунктов временного размещения подготовили в частично затопленном Оренбурге, сообщили в мэрии города."В Оренбурге для пострадавших от паводка горожан подготовлены пять пунктов", - говорится в сообщении Telegram-канала администрации Оренбурга.По данным мэрии заместитель главы города по социальным вопросам Лариса Бебешко приехала проверить условия пребывания эвакуированных жителей затопленных территорий, которые разместились в пункте временного пребывания в школе №11 на ул. Авиационной, 8/3. Сейчас это один из двух основных ПВР."В настоящее время здесь находятся 24 человека, в том числе 10 детей от 7 до 15 лет. Всего в зале подготовлено сто спальных мест, есть два душа, туалет, запасы средств гигиены и антисептиков. Удобно, что рядом есть столовая, где люди могут принимать пищу. Для детей организован досуг и учебные занятия. Волонтеры и педагоги имеют возможность проводить уроки, чтобы дети не прерывали учебный процесс. Если сюда будут поступать малыши, предусмотрена маленькая кроватка, соответствующая постель, есть необходимый запас памперсов", - приводятся слова Бебешко.По ее словам, кроме двух основных при необходимости в разных районах города в кратчайшие сроки будут развернуты три резервных пункта и один пункт длительного проживания для семей с детьми или тех, кто потерял жилье в результате затопления.По данным мэрии, в зоне затопления оказались дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары: СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938813638.html
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прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбург, заречный, солнечный
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбург, Заречный, Солнечный
В частично затопленном Оренбурге подготовили пять ПВР

В затопленном Оренбурге для пострадавших от паводка горожан подготовили пять ПВР

© Фото : orenburg_tgРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : orenburg_tg
Река Урал в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Пять пунктов временного размещения подготовили в частично затопленном Оренбурге, сообщили в мэрии города.
"В Оренбурге для пострадавших от паводка горожан подготовлены пять пунктов", - говорится в сообщении Telegram-канала администрации Оренбурга.
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По данным мэрии заместитель главы города по социальным вопросам Лариса Бебешко приехала проверить условия пребывания эвакуированных жителей затопленных территорий, которые разместились в пункте временного пребывания в школе №11 на ул. Авиационной, 8/3. Сейчас это один из двух основных ПВР.
"В настоящее время здесь находятся 24 человека, в том числе 10 детей от 7 до 15 лет. Всего в зале подготовлено сто спальных мест, есть два душа, туалет, запасы средств гигиены и антисептиков. Удобно, что рядом есть столовая, где люди могут принимать пищу. Для детей организован досуг и учебные занятия. Волонтеры и педагоги имеют возможность проводить уроки, чтобы дети не прерывали учебный процесс. Если сюда будут поступать малыши, предусмотрена маленькая кроватка, соответствующая постель, есть необходимый запас памперсов", - приводятся слова Бебешко.
По ее словам, кроме двух основных при необходимости в разных районах города в кратчайшие сроки будут развернуты три резервных пункта и один пункт длительного проживания для семей с детьми или тех, кто потерял жилье в результате затопления.
По данным мэрии, в зоне затопления оказались дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары: СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.
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