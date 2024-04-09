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Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой - РИА Новости, 09.04.2024
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12:36 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938802961.html
Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой
Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой - РИА Новости, 09.04.2024
Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой
Фуры с питьевой водой отправлены из Казани в Оренбургскую область по поручению мэра города Ильсура Метшина, сообщает мэрия. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:36
2024-04-09T12:36
оренбургская область
казань
оренбург
ильсур метшин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Фуры с питьевой водой отправлены из Казани в Оренбургскую область по поручению мэра города Ильсура Метшина, сообщает мэрия. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. "По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в Оренбургскую область направлено три фуры с питьевой водой", - говорится в сообщении. Решение о приобретении 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров для пострадавшего от паводка региона было принято после разговора с мэром Оренбурга Сергеем Салминым. "Люди оказались в тяжелой ситуации и нуждаются в помощи. Как мэр я понимаю, какая ответственность за своих жителей лежит на руководителях пострадавших городов. Оперативно решим, как еще помочь жителям Оренбургской области", – отметил Метшин.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938787122.html
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оренбургская область, казань, оренбург, ильсур метшин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Казань, Оренбург, Ильсур Метшин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой

Из Казани в Оренбург по поручению Метшина отправили три фуры с питьевой водой

© Оренбург. Официально/TelegramРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге
© Оренбург. Официально/Telegram
Река Урал в Оренбурге. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Фуры с питьевой водой отправлены из Казани в Оренбургскую область по поручению мэра города Ильсура Метшина, сообщает мэрия.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
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"По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в Оренбургскую область направлено три фуры с питьевой водой", - говорится в сообщении.
Решение о приобретении 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров для пострадавшего от паводка региона было принято после разговора с мэром Оренбурга Сергеем Салминым.
"Люди оказались в тяжелой ситуации и нуждаются в помощи. Как мэр я понимаю, какая ответственность за своих жителей лежит на руководителях пострадавших городов. Оперативно решим, как еще помочь жителям Оренбургской области", – отметил Метшин.
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Оренбургская областьКазаньОренбургИльсур МетшинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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