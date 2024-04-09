https://ria.ru/20240409/orenburg-1938802961.html

Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой

Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой - РИА Новости, 09.04.2024

Из Казани в Оренбург отправили фуры с питьевой водой

Фуры с питьевой водой отправлены из Казани в Оренбургскую область по поручению мэра города Ильсура Метшина, сообщает мэрия. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:36

2024-04-09T12:36

2024-04-09T12:36

оренбургская область

казань

оренбург

ильсур метшин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Фуры с питьевой водой отправлены из Казани в Оренбургскую область по поручению мэра города Ильсура Метшина, сообщает мэрия. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. "По поручению мэра Казани Ильсура Метшина в Оренбургскую область направлено три фуры с питьевой водой", - говорится в сообщении. Решение о приобретении 9,5 тысячи бутылей воды объемом по пять литров для пострадавшего от паводка региона было принято после разговора с мэром Оренбурга Сергеем Салминым. "Люди оказались в тяжелой ситуации и нуждаются в помощи. Как мэр я понимаю, какая ответственность за своих жителей лежит на руководителях пострадавших городов. Оперативно решим, как еще помочь жителям Оренбургской области", – отметил Метшин.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938787122.html

https://ria.ru/20240409/pomosch-1938739193.html

оренбургская область

казань

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, казань, оренбург, ильсур метшин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия