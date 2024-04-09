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В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения - РИА Новости, 09.04.2024
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09:14 09.04.2024 (обновлено: 09:15 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html
В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения
В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения - РИА Новости, 09.04.2024
В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения
В Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, сообщает городская мэрия в своем... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:14
2024-04-09T09:15
оренбург
происшествия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, сообщает городская мэрия в своем Telegram-канале."В 10.40 (8.40 мск) в Оренбурге прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться", - сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.По данным мэрии, в зоне подтопления дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары: СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.
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оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за подъема уровня реки

© МЧС РоссииПаводок
Паводок
© МЧС России
Паводок. Архивное фото
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УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, сообщает городская мэрия в своем Telegram-канале.
"В 10.40 (8.40 мск) в Оренбурге прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться", - сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
По данным мэрии, в зоне подтопления дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары: СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.
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