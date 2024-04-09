https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения

В Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, сообщает городская мэрия в своем... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:14

2024-04-09T09:14

2024-04-09T09:15

оренбург

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. В Оренбурге прозвучала сирена, всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться, сообщает городская мэрия в своем Telegram-канале."В 10.40 (8.40 мск) в Оренбурге прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет на 8:00 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться", - сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.По данным мэрии, в зоне подтопления дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары: СНТ, находящиеся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.

https://ria.ru/20240408/navodnenie-1938664305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024