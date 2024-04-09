https://ria.ru/20240409/opasnost-1938818045.html

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 09.04.2024

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности в регионе спустя час. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:26

2024-04-09T13:26

2024-04-09T13:26

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности в регионе спустя час. "Внимание! Отбой "воздушной опасности", - сообщил Артамонов.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

липецкая область, игорь артамонов