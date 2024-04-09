https://ria.ru/20240409/opasnost-1938818045.html
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности в регионе спустя час. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:26
2024-04-09T13:26
2024-04-09T13:26
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/81/1533818122_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_79360b2d59752b250251e82c24d34f24.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности в регионе спустя час. "Внимание! Отбой "воздушной опасности", - сообщил Артамонов.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Губернатор Липецкой области сообщил об отбое воздушной опасности