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На Камчатке объявили лавинную опасность - РИА Новости, 09.04.2024
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05:11 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/opasnost-1938738870.html
На Камчатке объявили лавинную опасность
На Камчатке объявили лавинную опасность - РИА Новости, 09.04.2024
На Камчатке объявили лавинную опасность
Лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за подхода циклона, принесшего снегопады, сообщает Камчатский противолавинный центр. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:11
2024-04-09T05:11
камчатка
елизовский район
происшествия
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за подхода циклона, принесшего снегопады, сообщает Камчатский противолавинный центр. "С 10 по 12 апреля включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - говорится в сообщении. Руководителям предприятий, работающих в горах, рекомендовано принять соответствующие меры предосторожности. Циклон, который начнет оказывать влияние на Камчатку в ночь на 10 апреля, по прогнозу, принесет на полуостров мокрый снег, местами сильный, ветер усилится местами до штормового.
https://ria.ru/20240322/zemletryasenie-1934835257.html
https://ria.ru/20240408/kamchatka-1938551417.html
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камчатка, елизовский район, происшествия, россия
Камчатка, Елизовский район, Происшествия, Россия
На Камчатке объявили лавинную опасность

На Камчатке объявили лавинную опасность из-за снегопада

© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр - РИА Новости. Лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за подхода циклона, принесшего снегопады, сообщает Камчатский противолавинный центр.
"С 10 по 12 апреля включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - говорится в сообщении.
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Руководителям предприятий, работающих в горах, рекомендовано принять соответствующие меры предосторожности.
Циклон, который начнет оказывать влияние на Камчатку в ночь на 10 апреля, по прогнозу, принесет на полуостров мокрый снег, местами сильный, ветер усилится местами до штормового.
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