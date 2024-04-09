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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, жителей просят сохранять спокойствие, сообщает ГУ МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T01:34
2024-04-09T01:34
2024-04-09T01:39
специальная военная операция на украине
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, жителей просят сохранять спокойствие, сообщает ГУ МЧС региона в Telegram-канале."Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!" - говорится в сообщении ведомства.
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников