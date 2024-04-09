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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.04.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, жителей просят сохранять спокойствие, сообщает ГУ МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T01:34

2024-04-09T01:34

2024-04-09T01:39

специальная военная операция на украине

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области, жителей просят сохранять спокойствие, сообщает ГУ МЧС региона в Telegram-канале."Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!" - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2024

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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия