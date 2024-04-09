https://ria.ru/20240409/opasnost-1938729118.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T00:29

2024-04-09T00:29

2024-04-09T00:33

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белгород

белгородский район

безопасность

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 0.14 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, белгородский район, безопасность, россия, вячеслав гладков