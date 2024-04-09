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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 09.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T00:29
2024-04-09T00:29
2024-04-09T00:33
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безопасность
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе, отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 0.14 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, безопасность, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность