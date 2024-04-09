https://ria.ru/20240409/opasnost-1938728390.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T00:17
2024-04-09T00:17
2024-04-09T00:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
россия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность