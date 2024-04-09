В Омске появятся два новых образовательных кластера
Хоценко сообщил о создании двух новых образовательных кластеров в Омске
Вид на город Омск. Архивное фото
ОМСК 9 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о создании двух новых образовательных кластеров в регионе.
Центр "Туризм и сфера услуг" появится в Колледже инновационных технологий, экономики и коммерции. Партнерами колледжа стали семь организаций сферы услуг, общественного питания и рекламы. Центр "Клиническая и профилактическая медицина" откроется в Омском медицинском колледже. Партнерами стали 14 организаций системы здравоохранения Омской области.
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"В 2024 году в Омской области благодаря президентской программе "Профессионалитет" создадим два образовательных кластера. На эти цели мы получили из федерального бюджета 130 миллионов рублей. Оба центра начнут работать с нового учебного года", - написал Хоценко.
В регионе уже действует три образовательных кластера - "Сельское хозяйство" на базе Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, "Машиностроение" в Омском авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского, "Туризм и сфера услуг" в Омском технологическом колледже.