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В Омске появятся два новых образовательных кластера - РИА Новости, 09.04.2024
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Омская область
 
09:52 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/omsk-1938760174.html
В Омске появятся два новых образовательных кластера
В Омске появятся два новых образовательных кластера - РИА Новости, 09.04.2024
В Омске появятся два новых образовательных кластера
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о создании двух новых образовательных кластеров в регионе. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:52
2024-04-09T09:52
омская область
омская область
омск
виталий хоценко
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ОМСК 9 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о создании двух новых образовательных кластеров в регионе. Центр "Туризм и сфера услуг" появится в Колледже инновационных технологий, экономики и коммерции. Партнерами колледжа стали семь организаций сферы услуг, общественного питания и рекламы. Центр "Клиническая и профилактическая медицина" откроется в Омском медицинском колледже. Партнерами стали 14 организаций системы здравоохранения Омской области. "В 2024 году в Омской области благодаря президентской программе "Профессионалитет" создадим два образовательных кластера. На эти цели мы получили из федерального бюджета 130 миллионов рублей. Оба центра начнут работать с нового учебного года", - написал Хоценко. В регионе уже действует три образовательных кластера - "Сельское хозяйство" на базе Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, "Машиностроение" в Омском авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского, "Туризм и сфера услуг" в Омском технологическом колледже.
https://ria.ru/20240312/putin-1932596193.html
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омская область, омск, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Омск, Виталий Хоценко
В Омске появятся два новых образовательных кластера

Хоценко сообщил о создании двух новых образовательных кластеров в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК 9 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о создании двух новых образовательных кластеров в регионе.
Центр "Туризм и сфера услуг" появится в Колледже инновационных технологий, экономики и коммерции. Партнерами колледжа стали семь организаций сферы услуг, общественного питания и рекламы. Центр "Клиническая и профилактическая медицина" откроется в Омском медицинском колледже. Партнерами стали 14 организаций системы здравоохранения Омской области.
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"В 2024 году в Омской области благодаря президентской программе "Профессионалитет" создадим два образовательных кластера. На эти цели мы получили из федерального бюджета 130 миллионов рублей. Оба центра начнут работать с нового учебного года", - написал Хоценко.
В регионе уже действует три образовательных кластера - "Сельское хозяйство" на базе Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, "Машиностроение" в Омском авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского, "Туризм и сфера услуг" в Омском технологическом колледже.
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Омская областьОмская областьОмскВиталий Хоценко
 
 
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