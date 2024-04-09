https://ria.ru/20240409/omsk-1938760174.html

В Омске появятся два новых образовательных кластера

В Омске появятся два новых образовательных кластера - РИА Новости, 09.04.2024

В Омске появятся два новых образовательных кластера

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о создании двух новых образовательных кластеров в регионе. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:52

2024-04-09T09:52

2024-04-09T09:52

омская область

омская область

омск

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg

ОМСК 9 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал о создании двух новых образовательных кластеров в регионе. Центр "Туризм и сфера услуг" появится в Колледже инновационных технологий, экономики и коммерции. Партнерами колледжа стали семь организаций сферы услуг, общественного питания и рекламы. Центр "Клиническая и профилактическая медицина" откроется в Омском медицинском колледже. Партнерами стали 14 организаций системы здравоохранения Омской области. "В 2024 году в Омской области благодаря президентской программе "Профессионалитет" создадим два образовательных кластера. На эти цели мы получили из федерального бюджета 130 миллионов рублей. Оба центра начнут работать с нового учебного года", - написал Хоценко. В регионе уже действует три образовательных кластера - "Сельское хозяйство" на базе Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, "Машиностроение" в Омском авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского, "Туризм и сфера услуг" в Омском технологическом колледже.

https://ria.ru/20240312/putin-1932596193.html

https://ria.ru/20240221/omsk-1928757217.html

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омская область, омск, виталий хоценко