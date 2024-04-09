https://ria.ru/20240409/odessa-1938938868.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 09.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:59
2024-04-09T19:59
2024-04-09T19:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.