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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:59 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/odessa-1938938868.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 09.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:59
2024-04-09T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
одесская область
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240409/ilichevsk-1938756060.html
одесса
украина
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в мире, одесса, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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