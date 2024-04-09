https://ria.ru/20240409/obstrely-1938854364.html

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области - РИА Новости, 09.04.2024

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Грайворонский округ Белгородской области

Украинская армия за прошедшие сутки выпустила по Белгородской области 40 снарядов, из них шесть по Грайворонскому округу, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:10

2024-04-09T15:10

2024-04-09T15:10

происшествия

белгородская область

корочанский район

прохоровский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки выпустила по Белгородской области 40 снарядов, из них шесть по Грайворонскому округу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, по шести районам региона 8 апреля было выпущено 40 снарядов. Глава области привел данные по обстрелам в Грайворонском округе, последний раз количество обстрелов населенных пунктов округа было приведено в сводке за 13 марта. На область зафиксированы 18 атак с помощью беспилотников, включая сброс 7 взрывных устройств. В Корочанском районе рядом с селом Прудки и в селах Казинка и Принцевка Валуйского округа обнаружены взрывоопасные предметы. За отчетный день пострадавших нет, повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 7 частных домовладениях и 9 транспортных средствах. "В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Смородино – зафиксировано 3 прилета. По окраине села Пороз выпущено 3 минометных снаряда. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших и разрушений нет… В Прохоровском районе в Коломыцевском сельском поселении в лесопосадке обнаружен и уничтожен на месте специалистами совершивший падение БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.Он уточнил, что в хуторе Лозовая Рудка Борисовского района на территорию частного дома с дрона было сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе между селами Старый Хутор и Бирюч дроном-камикадзе атакован движущийся по дороге молоковоз. Хутор Леоновка атакован с помощью двух беспилотников и одного дрона-камикадзе с последующей детонацией. В селе Долгое беспилотником атакован инфраструктурный объект. Село Вериговка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который впоследствии сдетонировал. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с трёх БПЛА сброшено 6 осколочных боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Над хутором Берёзово, селами Ближнее и Никольское системой ПВО сбито по одному БПЛА противника", - сообщил Гладков, добавив, что новые разрушения выявлены в шести сельских поселения района. Как отметил глава региона, в Шебекинском городском округе 12 раз из гранатомета и два раза из миномета обстрелян МАПП "Шебекино". В селе Середа стрелковым оружием сбит дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

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https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html

белгородская область

корочанский район

прохоровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, корочанский район, прохоровский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины