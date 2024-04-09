https://ria.ru/20240409/obstrel-1938852058.html
В Брянской области при обстреле поселка погибли женщина и ребенок
В Брянской области при обстреле поселка погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 09.04.2024
В Брянской области при обстреле поселка погибли женщина и ребенок
Украинские войска обстреляли поселок Климово в Брянской области, погибли женщина и ребенок, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:06
2024-04-09T15:06
2024-04-09T15:25
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Климово в Брянской области, погибли женщина и ребенок, сообщил глава региона Александр Богомаз."Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, пострадали также три человека, сейчас им оказывают медпомощь. Кроме того, при взрыве загорелся жилой дом, повреждения получили несколько машин. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, подчеркнул Богомаз.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В частности, в понедельник ВСУ обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области. В результате ранение получил местный житель, также частично повреждены несколько домовладений.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при обстреле поселка погибли женщина и ребенок
В Брянской области при обстреле поселка Климово погибли женщина и ребенок