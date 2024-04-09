https://ria.ru/20240409/obstrel-1938852058.html

В Брянской области при обстреле поселка погибли женщина и ребенок

В Брянской области при обстреле поселка погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 09.04.2024

В Брянской области при обстреле поселка погибли женщина и ребенок

Украинские войска обстреляли поселок Климово в Брянской области, погибли женщина и ребенок, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:06

2024-04-09T15:06

2024-04-09T15:25

происшествия

брянская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 9 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Климово в Брянской области, погибли женщина и ребенок, сообщил глава региона Александр Богомаз."Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, пострадали также три человека, сейчас им оказывают медпомощь. Кроме того, при взрыве загорелся жилой дом, повреждения получили несколько машин. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, подчеркнул Богомаз.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В частности, в понедельник ВСУ обстреляли поселок Красный Бор в Брянской области. В результате ранение получил местный житель, также частично повреждены несколько домовладений.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, вооруженные силы украины