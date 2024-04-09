https://ria.ru/20240409/obstrel-1938845231.html
Обстрел Каховки со стороны ВСУ унес три жизни, заявил Сальдо
Обстрел Каховки со стороны ВСУ унес три жизни, заявил Сальдо - РИА Новости, 09.04.2024
Обстрел Каховки со стороны ВСУ унес три жизни, заявил Сальдо
Три человека погибли и один пострадал из-за обстрела ВСУ многоэтажек города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:44
2024-04-09T14:44
2024-04-09T14:44
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал из-за обстрела ВСУ многоэтажек города Каховка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Удар был нанесен вечером в понедельник. "Укробоевики обстреляли многоквартирный дом в Каховке на улице Литейной. В результате два человека погибли, одного экстренно госпитализировали в местную больницу", - написал Сальдо. При этом, по его словам, вскоре после этого ВСУ нанесли "террористический удар" по жилой многоэтажке на улице Первомайской. "Здание охватил сильный пожар. Сотрудники МЧС спасли семь человек из пылающего дома. К сожалению, один человек погиб", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240408/obstrel-1938709195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Обстрел Каховки со стороны ВСУ унес три жизни, заявил Сальдо
Сальдо: обстрел многоэтажек в Каховке со стороны ВСУ унес три жизни