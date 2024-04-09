https://ria.ru/20240409/obstrel-1938766880.html

Источник сообщил о пострадавших при обстреле в Херсонской области

Источник сообщил о пострадавших при обстреле в Херсонской области - РИА Новости, 09.04.2024

Источник сообщил о пострадавших при обстреле в Херсонской области

Три человека ранены в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов Алешки и Каховка Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:15

2024-04-09T10:15

2024-04-09T10:15

каховка

херсонская область

днепр (город)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 9 апр - РИА Новости. Три человека ранены в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов Алешки и Каховка Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по региону 47 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Херсонской области террористами киевского режима в Алешках ранен 1 мирный житель, в Каховке - 2 мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 29 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 18 прилетов", - сказал источник. Были обстреляны 9 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

каховка

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

каховка, херсонская область , днепр (город), происшествия