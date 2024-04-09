https://ria.ru/20240409/obstrel-1938766880.html
Источник сообщил о пострадавших при обстреле в Херсонской области
Источник сообщил о пострадавших при обстреле в Херсонской области - РИА Новости, 09.04.2024
Источник сообщил о пострадавших при обстреле в Херсонской области
Три человека ранены в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов Алешки и Каховка Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:15
2024-04-09T10:15
2024-04-09T10:15
каховка
херсонская область
днепр (город)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 9 апр - РИА Новости. Три человека ранены в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов Алешки и Каховка Херсонской области, всего за сутки артиллерия противника нанесла по региону 47 ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела Херсонской области террористами киевского режима в Алешках ранен 1 мирный житель, в Каховке - 2 мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 29 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 18 прилетов", - сказал источник. Были обстреляны 9 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , днепр (город), происшествия
Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Источник сообщил о пострадавших при обстреле в Херсонской области
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ ранены три человека