https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html

В Швейцарии рассказали, в каком случае страна откажется от нейтралитета

В Швейцарии рассказали, в каком случае страна откажется от нейтралитета - РИА Новости, 09.04.2024

В Швейцарии рассказали, в каком случае страна откажется от нейтралитета

Швейцария откажется от своего нейтралитета если подвергнется нападению, заявила во вторник президент страны Виола Амхерд. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:12

2024-04-09T18:12

2024-04-09T18:12

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Швейцария откажется от своего нейтралитета если подвергнется нападению, заявила во вторник президент страны Виола Амхерд. "Если произойдет нападение на Швейцарию, ситуация будет другой, и нейтралитет будет утрачен. Мы могли бы совместно с нашими партнерами организовать нашу оборону", - сказала Амхерд на пресс-конференции со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом, говоря о совместном участии двух нейтральных стран - Швейцарии и Австрии - в европейской системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит". При этом она подчеркнула, что руководство Швейцарии в настоящее время исходит из маловероятности подобного сценария и надеется, что этого не произойдет. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО: Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чехию, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, тогдашний страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания, а в июле – нейтральные Швейцария и Австрия. О намерении вступить в "Европейский небесный щит" заявила и Греция.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938670381.html

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в мире, швейцария, австрия, германия, александр ван дер беллен, нато