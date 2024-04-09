https://ria.ru/20240409/nepoladki-1938830369.html

В Москве приостановили регистрацию машин

В Москве приостановили регистрацию машин - РИА Новости, 09.04.2024

В Москве приостановили регистрацию машин

Технические неполадки произошли в системе ГИБДД, в Москве временно приостановлена выдача прав и регистрация авто, сообщает столичная Госавтоинспекция в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:04

2024-04-09T14:04

2024-04-09T14:05

авто

москва

россия

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Технические неполадки произошли в системе ГИБДД, в Москве временно приостановлена выдача прав и регистрация авто, сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства. "В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений", - говорится в телеграм-канале ведомства. Специалисты профильных подразделений МВД России устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. "Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы", - отметили в ГИБДД. В релизе сказано, что время работы подразделений будет продлено для оказания государственных услуг в полном объеме. Аналогичная история произошла во вторник в Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.

https://ria.ru/20240409/moskva-1938761382.html

https://ria.ru/20240403/ocheredi-1937715224.html

москва

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авто, москва, россия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, единый государственный экзамен (егэ)