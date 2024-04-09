https://ria.ru/20240409/nepoladki-1938830369.html
В Москве приостановили регистрацию машин
В Москве приостановили регистрацию машин - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве приостановили регистрацию машин
Технические неполадки произошли в системе ГИБДД, в Москве временно приостановлена выдача прав и регистрация авто, сообщает столичная Госавтоинспекция в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:04
2024-04-09T14:04
2024-04-09T14:05
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Технические неполадки произошли в системе ГИБДД, в Москве временно приостановлена выдача прав и регистрация авто, сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства. "В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений", - говорится в телеграм-канале ведомства. Специалисты профильных подразделений МВД России устраняют причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. "Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы", - отметили в ГИБДД. В релизе сказано, что время работы подразделений будет продлено для оказания государственных услуг в полном объеме. Аналогичная история произошла во вторник в Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.
https://ria.ru/20240409/moskva-1938761382.html
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авто, москва, россия, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, единый государственный экзамен (егэ)
Авто, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Москве приостановили регистрацию машин
В Москве в системе ГИБДД произошли технические неполадки