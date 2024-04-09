https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938891341.html

Центробанк дал рекомендации по работе с пострадавшими от наводнений

Центробанк дал рекомендации по работе с пострадавшими от наводнений - РИА Новости, 09.04.2024

Центробанк дал рекомендации по работе с пострадавшими от наводнений

Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:00

2024-04-09T17:00

2024-04-09T17:22

россия

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, сообщил регулятор."Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам. "Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам - вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество", - указал ЦБ."Страховщикам Банк России рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений", - говорится в сообщении."В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека", - отмечается там же.Кроме того, регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать.Страховщикам также рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html

https://ria.ru/20240409/yakutiya-1938826543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, центральный банк рф (цб рф), происшествия, прорыв дамбы в орске