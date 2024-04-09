https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938891341.html
Центробанк дал рекомендации по работе с пострадавшими от наводнений
Центробанк дал рекомендации по работе с пострадавшими от наводнений - РИА Новости, 09.04.2024
Центробанк дал рекомендации по работе с пострадавшими от наводнений
Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:00
2024-04-09T17:00
2024-04-09T17:22
россия
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810901_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_013bdc1f5d7849d3b31600efa74ef714.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, сообщил регулятор."Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам. "Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам - вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество", - указал ЦБ."Страховщикам Банк России рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений", - говорится в сообщении."В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека", - отмечается там же.Кроме того, регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать.Страховщикам также рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html
https://ria.ru/20240409/yakutiya-1938826543.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810901_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e0c46931997bab3ce2161d50cc1a57ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), происшествия, прорыв дамбы в орске
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Центробанк дал рекомендации по работе с пострадавшими от наводнений
Центробанк рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, сообщил регулятор
.
"Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.
Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.
Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам. "Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам - вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество", - указал ЦБ
.
"Страховщикам Банк России рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений", - говорится в сообщении.
"В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека", - отмечается там же.
Кроме того, регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать.
Страховщикам также рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.