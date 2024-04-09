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РПЦ открыла сбор средств для пострадавших от наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024
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13:35 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938821103.html
РПЦ открыла сбор средств для пострадавших от наводнения в Оренбуржье
РПЦ открыла сбор средств для пострадавших от наводнения в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024
РПЦ открыла сбор средств для пострадавших от наводнения в Оренбуржье
Русская православная церковь открыла сбор средств для жителей населенных пунктов, пострадавших от наводнения в Оренбургской области, местные священники... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:35
2024-04-09T13:35
оренбургская область
орск
урал
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русская православная церковь
московский патриархат
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Русская православная церковь открыла сбор средств для жителей населенных пунктов, пострадавших от наводнения в Оренбургской области, местные священники оказывают людям духовную поддержку и адресно помогают нуждающимся, сообщила пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности Московского патриархата. "В синодальном отделе по благотворительности Русской православной церкви на церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help открыли сбор средств для людей в Орске и всех населенных пунктах, пострадавших от наводнения. Собранные пожертвования будут направлены в первую очередь на закупку средств гигиены, постельного белья, матрасов, подушек, одежды, техники для откачки воды и осушения жилых помещений, на адресные нужды пострадавших... Обратиться за помощью в пострадавших от наводнения населенных пунктах можно по телефону горячей линии синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе, с первых часов чрезвычайного происшествия синодальный отдел по благотворительности находился на связи с Орской епархией. Местные священники регулярно посещают пункты временного размещения, общаются с людьми, оказывают духовную поддержку и адресно помогают нуждающимся. "Такая страшная беда случилась впервые за 100 лет. Затоплена половина Орска, вода все прибывает, пик наводнения ожидается 10 апреля. В короткое время люди лишились всего — домов, имущества, огородов, дачного хозяйства, машин. Порой люди покидали родные стены, прихватив с собой лишь документы. Кто мог, уходил сам. Пожилых и людей с инвалидностью выносили на руках сотрудники МЧС и добровольцы", — рассказывает протоиерей Вячеслав Кочкин, руководитель социального отдела Орской епархии. Представители епархии привезли 150 килограмм продуктов и более 300 килограмм одежды в четыре пункта временного размещения. Кочкин лично эвакуировал 45 пациентов из подтопленной больницы города. Орская епархия организовала эвакуацию нескольких семей с детьми в магнитогорский епархиальный Центр помощи матери и ребенка. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. По данным правительства Оренбургской области, сегодня самая сложная паводковая обстановка в регионе в Орске. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1463 человека, в том числе 240 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
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оренбургская область, орск, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русская православная церковь, московский патриархат, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Орск, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Русская православная церковь, Московский Патриархат, Прорыв дамбы в Орске
РПЦ открыла сбор средств для пострадавших от наводнения в Оренбуржье

РПЦ открыла сбор средств для пострадавших от наводнения в Оренбургской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске
Люди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Русская православная церковь открыла сбор средств для жителей населенных пунктов, пострадавших от наводнения в Оренбургской области, местные священники оказывают людям духовную поддержку и адресно помогают нуждающимся, сообщила пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности Московского патриархата.
"В синодальном отделе по благотворительности Русской православной церкви на церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help открыли сбор средств для людей в Орске и всех населенных пунктах, пострадавших от наводнения. Собранные пожертвования будут направлены в первую очередь на закупку средств гигиены, постельного белья, матрасов, подушек, одежды, техники для откачки воды и осушения жилых помещений, на адресные нужды пострадавших... Обратиться за помощью в пострадавших от наводнения населенных пунктах можно по телефону горячей линии синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222", - говорится в сообщении.
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Как сообщили в пресс-службе, с первых часов чрезвычайного происшествия синодальный отдел по благотворительности находился на связи с Орской епархией. Местные священники регулярно посещают пункты временного размещения, общаются с людьми, оказывают духовную поддержку и адресно помогают нуждающимся.
"Такая страшная беда случилась впервые за 100 лет. Затоплена половина Орска, вода все прибывает, пик наводнения ожидается 10 апреля. В короткое время люди лишились всего — домов, имущества, огородов, дачного хозяйства, машин. Порой люди покидали родные стены, прихватив с собой лишь документы. Кто мог, уходил сам. Пожилых и людей с инвалидностью выносили на руках сотрудники МЧС и добровольцы", — рассказывает протоиерей Вячеслав Кочкин, руководитель социального отдела Орской епархии.
Представители епархии привезли 150 килограмм продуктов и более 300 килограмм одежды в четыре пункта временного размещения. Кочкин лично эвакуировал 45 пациентов из подтопленной больницы города. Орская епархия организовала эвакуацию нескольких семей с детьми в магнитогорский епархиальный Центр помощи матери и ребенка.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. По данным правительства Оренбургской области, сегодня самая сложная паводковая обстановка в регионе в Орске. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернуто 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч мест, в которых размещены 1463 человека, в том числе 240 детей. В Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.
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Оренбургская областьОрскУралАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русская православная церковьМосковский ПатриархатПрорыв дамбы в Орске
 
 
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