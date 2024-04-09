Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 09.04.2024 (обновлено: 10:38 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938769415.html
Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров
Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров
Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 35 сантиметров и в общей сложности достиг 770 сантиметров, заявил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:30
2024-04-09T10:38
происшествия
курганская область
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938661391_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a8f1f935477244f7cabb3570094951b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 35 сантиметров и в общей сложности достиг 770 сантиметров, заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале."Звериноголовское, 12.00 (10.00 мск), уровень 770 сантиметров, +35 сантиметров за 2 часа", - написал губернатор.Ранее сообщалось, что на утро 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского округа наступают при уровне воды в 850 сантиметров.Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
https://ria.ru/20240408/voda-1938717571.html
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938661391_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50d28c4efdc2d1c5948f8a731ecbc842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров

Уровень воды в курганском селе Звериноголовском достиг 770 сантиметров

© Фото : Вадим Шумков/ВКонтактеПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтакте
Паводковая ситуация в городе Курган
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 35 сантиметров и в общей сложности достиг 770 сантиметров, заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
"Звериноголовское, 12.00 (10.00 мск), уровень 770 сантиметров, +35 сантиметров за 2 часа", - написал губернатор.
Наводнение в Орске в 1957 году - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году
Вчера, 10:07
Ранее сообщалось, что на утро 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского округа наступают при уровне воды в 850 сантиметров.
Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
Паводки в России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Жителей Кургана предупредили о риске затопления водозаборных сооружений
8 апреля, 21:46
 
ПроисшествияКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала