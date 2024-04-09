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Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров
Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров - РИА Новости, 09.04.2024
Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров
Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 35 сантиметров и в общей сложности достиг 770 сантиметров, заявил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:30
2024-04-09T10:30
2024-04-09T10:38
происшествия
курганская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 35 сантиметров и в общей сложности достиг 770 сантиметров, заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале."Звериноголовское, 12.00 (10.00 мск), уровень 770 сантиметров, +35 сантиметров за 2 часа", - написал губернатор.Ранее сообщалось, что на утро 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского округа наступают при уровне воды в 850 сантиметров.Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
https://ria.ru/20240408/voda-1938717571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в курганском селе достиг 770 сантиметров
Уровень воды в курганском селе Звериноголовском достиг 770 сантиметров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости.
Уровень воды в селе Звериноголовское Курганской области за последние два часа поднялся на 35 сантиметров и в общей сложности достиг 770 сантиметров, заявил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале
.
"Звериноголовское, 12.00 (10.00 мск), уровень 770 сантиметров, +35 сантиметров за 2 часа", - написал губернатор.
Ранее сообщалось, что на утро 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского округа наступают при уровне воды в 850 сантиметров.
Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.