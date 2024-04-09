https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938767916.html

Глава МЧС вылетел в наиболее пострадавшие от наводнения районы Оренбуржья

Глава МЧС вылетел в наиболее пострадавшие от наводнения районы Оренбуржья - РИА Новости, 09.04.2024

Глава МЧС вылетел в наиболее пострадавшие от наводнения районы Оренбуржья

Глава МЧС России Александр Куренков, полпред президента в Приволжье Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер вылетели на вертолете в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:20

2024-04-09T10:20

2024-04-09T10:20

россия

оренбургская область

александр куренков (мчс)

игорь комаров

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков, полпред президента в Приволжье Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер вылетели на вертолете в наиболее пострадавшие от паводка районы Оренбуржья, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Глава МЧС России Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером для оценки оперативной обстановки вылетели на осмотр территорий с воздуха наиболее пострадавших от весеннего паводка", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html

россия

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оренбургская область, александр куренков (мчс), игорь комаров, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия