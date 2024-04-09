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Глава МЧС вылетел в наиболее пострадавшие от наводнения районы Оренбуржья - РИА Новости, 09.04.2024
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10:20 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938767916.html
Глава МЧС вылетел в наиболее пострадавшие от наводнения районы Оренбуржья
Глава МЧС вылетел в наиболее пострадавшие от наводнения районы Оренбуржья - РИА Новости, 09.04.2024
Глава МЧС вылетел в наиболее пострадавшие от наводнения районы Оренбуржья
Глава МЧС России Александр Куренков, полпред президента в Приволжье Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер вылетели на вертолете в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:20
2024-04-09T10:20
россия
оренбургская область
александр куренков (мчс)
игорь комаров
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков, полпред президента в Приволжье Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер вылетели на вертолете в наиболее пострадавшие от паводка районы Оренбуржья, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Глава МЧС России Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером для оценки оперативной обстановки вылетели на осмотр территорий с воздуха наиболее пострадавших от весеннего паводка", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html
россия
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россия, оренбургская область, александр куренков (мчс), игорь комаров, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Россия, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), Игорь Комаров, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Глава МЧС вылетел в наиболее пострадавшие от наводнения районы Оренбуржья

Куренков, Комаров и Паслер вылетели в наиболее пострадавшие от наводнения районы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная детская площадка во дворе жилого дома в Орске
Подтопленная детская площадка во дворе жилого дома в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопленная детская площадка во дворе жилого дома в Орске. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков, полпред президента в Приволжье Игорь Комаров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер вылетели на вертолете в наиболее пострадавшие от паводка районы Оренбуржья, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Глава МЧС России Александр Куренков вместе с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером для оценки оперативной обстановки вылетели на осмотр территорий с воздуха наиболее пострадавших от весеннего паводка", - сказали в пресс-службе.
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7 апреля, 01:10
 
РоссияОренбургская областьАлександр Куренков (МЧС)Игорь КомаровДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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