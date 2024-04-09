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Полпред президента в ПФО прибыл в Оренбургскую область
Полпред президента в ПФО прибыл в Оренбургскую область - РИА Новости, 09.04.2024
Полпред президента в ПФО прибыл в Оренбургскую область
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров прибыл в Оренбургскую область, чтобы обсудить паводковую обстановку и прогноз развития событий в регионе, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:03
2024-04-09T10:03
2024-04-09T10:03
оренбургская область
россия
игорь комаров
александр куренков (мчс)
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров прибыл в Оренбургскую область, чтобы обсудить паводковую обстановку и прогноз развития событий в регионе, сообщили в правительстве области. "В Оренбургскую область прибыли Глава МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров", - говорится в сообщении. С губернатором Денисом Паслером глава МЧС России и полдпред обсудят паводковую обстановку и прогноз развития событий. Главная задача – координация дальнейших действий сил и средств спасателей, региона по ликвидации последствий паводка, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240407/mchs-1938333294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, игорь комаров, александр куренков (мчс), денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Россия, Игорь Комаров, Александр Куренков (МЧС), Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Полпред президента в ПФО прибыл в Оренбургскую область
Полпред президента в ПФО прибыл в Оренбуржье, чтобы обсудить наводнение