https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938763331.html

Полпред президента в ПФО прибыл в Оренбургскую область

Полпред президента в ПФО прибыл в Оренбургскую область - РИА Новости, 09.04.2024

Полпред президента в ПФО прибыл в Оренбургскую область

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров прибыл в Оренбургскую область, чтобы обсудить паводковую обстановку и прогноз развития событий в регионе, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:03

2024-04-09T10:03

2024-04-09T10:03

оренбургская область

россия

игорь комаров

александр куренков (мчс)

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Полпред президента в ПФО Игорь Комаров прибыл в Оренбургскую область, чтобы обсудить паводковую обстановку и прогноз развития событий в регионе, сообщили в правительстве области. "В Оренбургскую область прибыли Глава МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров", - говорится в сообщении. С губернатором Денисом Паслером глава МЧС России и полдпред обсудят паводковую обстановку и прогноз развития событий. Главная задача – координация дальнейших действий сил и средств спасателей, региона по ликвидации последствий паводка, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240407/mchs-1938333294.html

оренбургская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, россия, игорь комаров, александр куренков (мчс), денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия