https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938753700.html

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали более 500 человек

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 09.04.2024

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали более 500 человек

Более 550 жителей Звериноголовского округа Курганской области эвакуированы из-за паводка, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:20

2024-04-09T09:20

2024-04-09T09:38

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

вадим шумков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Более 550 жителей Звериноголовского округа Курганской области эвакуированы из-за паводка, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале. "Сегодня, 9 апреля, по данным на 8 часов утра (6.00 мск) в Звериноголовском округе эвакуировано 555 человек, из них в пункты временного размещения 209 человек. Одиннадцать граждан, маломобильных и имеющих проблемы со здоровьем, принял филиал села Звериноголовское ГБУ "Межрайонная больница №3", - написала Панкратова.Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров.

https://ria.ru/20240408/pavodki-1938645306.html

https://ria.ru/20240409/voda-1938749838.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков