Рейтинг@Mail.ru
В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 09.04.2024 (обновлено: 09:38 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938753700.html
В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали более 500 человек
В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 09.04.2024
В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали более 500 человек
Более 550 жителей Звериноголовского округа Курганской области эвакуированы из-за паводка, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:20
2024-04-09T09:38
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
вадим шумков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938378420_0:107:2560:1547_1920x0_80_0_0_1e2d3e37881303cdeabc18b753e5b77d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Более 550 жителей Звериноголовского округа Курганской области эвакуированы из-за паводка, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале. "Сегодня, 9 апреля, по данным на 8 часов утра (6.00 мск) в Звериноголовском округе эвакуировано 555 человек, из них в пункты временного размещения 209 человек. Одиннадцать граждан, маломобильных и имеющих проблемы со здоровьем, принял филиал села Звериноголовское ГБУ "Межрайонная больница №3", - написала Панкратова.Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров.
https://ria.ru/20240408/pavodki-1938645306.html
https://ria.ru/20240409/voda-1938749838.html
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938378420_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_d3e1fd066403a9970beb83900a6d91e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков
Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Вадим Шумков
В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали более 500 человек

В Звериноголовском округе Курганской области эвакуировали 555 человек

© Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Более 550 жителей Звериноголовского округа Курганской области эвакуированы из-за паводка, сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале.
"Сегодня, 9 апреля, по данным на 8 часов утра (6.00 мск) в Звериноголовском округе эвакуировано 555 человек, из них в пункты временного размещения 209 человек. Одиннадцать граждан, маломобильных и имеющих проблемы со здоровьем, принял филиал села Звериноголовское ГБУ "Межрайонная больница №3", - написала Панкратова.
Паводковая ситуация в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения
8 апреля, 16:31
Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Уровень воды в курганском селе поднялся на 74 сантиметра за два часа
Вчера, 08:51
 
Курганская областьНаводнения в России — 2024ПроисшествияВадим Шумков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала