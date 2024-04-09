https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938752184.html

Власти рассказали о возможности снижения темпа подъема Урала

Власти рассказали о возможности снижения темпа подъема Урала - РИА Новости, 09.04.2024

Власти рассказали о возможности снижения темпа подъема Урала

Обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объём сброса воды до 1500 кубометров в секунду, это уменьшит темп подъема уровня Урала, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:10

2024-04-09T09:10

2024-04-09T09:13

происшествия

урал

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объём сброса воды до 1500 кубометров в секунду, это уменьшит темп подъема уровня Урала, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале."Гидрологическая обстановка на Ириклинском водохранилище сейчас позволяет снизить объём сброса воды до 1500 кубометров в секунду. Это должно уменьшить темп подъема уровня Урала, минимизировать риски новых подтоплений и усугубления ситуации в пойме реки на всём её протяжении в Оренбуржье. В случае изменения погодных и других условий продолжим корректировать работу гидроузла", - написал Паслер.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html

урал

оренбургская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, урал, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, денис паслер