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Власти рассказали о возможности снижения темпа подъема Урала - РИА Новости, 09.04.2024
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09:10 09.04.2024 (обновлено: 09:13 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938752184.html
Власти рассказали о возможности снижения темпа подъема Урала
Власти рассказали о возможности снижения темпа подъема Урала - РИА Новости, 09.04.2024
Власти рассказали о возможности снижения темпа подъема Урала
Обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объём сброса воды до 1500 кубометров в секунду, это уменьшит темп подъема уровня Урала, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:10
2024-04-09T09:13
происшествия
урал
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
денис паслер
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объём сброса воды до 1500 кубометров в секунду, это уменьшит темп подъема уровня Урала, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале."Гидрологическая обстановка на Ириклинском водохранилище сейчас позволяет снизить объём сброса воды до 1500 кубометров в секунду. Это должно уменьшить темп подъема уровня Урала, минимизировать риски новых подтоплений и усугубления ситуации в пойме реки на всём её протяжении в Оренбуржье. В случае изменения погодных и других условий продолжим корректировать работу гидроузла", - написал Паслер.
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происшествия, урал, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, денис паслер
Происшествия, Урал, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Денис Паслер
Власти рассказали о возможности снижения темпа подъема Урала

Обстановка на Ириклинском водохранилище позволит снизить объем сброса воды

© Оренбург. Официально/TelegramРека Урал в Оренбурге
Река Урал в Оренбурге
© Оренбург. Официально/Telegram
Река Урал в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объём сброса воды до 1500 кубометров в секунду, это уменьшит темп подъема уровня Урала, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"Гидрологическая обстановка на Ириклинском водохранилище сейчас позволяет снизить объём сброса воды до 1500 кубометров в секунду. Это должно уменьшить темп подъема уровня Урала, минимизировать риски новых подтоплений и усугубления ситуации в пойме реки на всём её протяжении в Оренбуржье. В случае изменения погодных и других условий продолжим корректировать работу гидроузла", - написал Паслер.
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ПроисшествияУралПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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