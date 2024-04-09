https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

"Ситуация аномальная". От чего предостерегли жителей Орска

"Ситуация аномальная". От чего предостерегли жителей Орска - РИА Новости, 09.04.2024

"Ситуация аномальная". От чего предостерегли жителей Орска

В домашней одежде, с собаками и кошками на руках — жителей Орска и пригорода продолжают эвакуировать. Некоторые все еще ждут спасателей на верхних этажах домов. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:03

орск

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

новотроицк

общество

жилье

наводнение

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Мария Марикян. В домашней одежде, с собаками и кошками на руках — жителей Орска и пригорода продолжают эвакуировать. Некоторые все еще ждут спасателей на верхних этажах домов. После прорыва дамбы на реке Урал власти Оренбуржья ввели режим ЧС федерального уровня. О том, как проходит спасательная операция, — в материале РИА Новости."Страшная картина""В пятницу зазвучали сирены с требованием покинуть дома в связи с прорывом дамбы. Прежде всего это касалось тех, кто на окраинах Орска в частных домах. Нам же нет необходимости эвакуироваться: наш район на возвышенности не пострадал", — рассказывает местная жительница Наталья Аминеева.Узнав о ЧС, она начала обзванивать родственников. В поселке Рабочий, что всего в 20 минутах от центра города, у нее лежачая тетя, которую, к счастью, близкие успели вывезти до того, как вода подошла к порогу дома. Сейчас жилище полностью затопило."Наши местные волонтеры тут же создали чат, где публикуется информация, кому и чем нужно помочь. Все неравнодушные могут купить необходимое и принести в пункты временного размещения, куда эвакуировали людей. Там и дети, и пенсионеры, — продолжает Наталья. — Я тоже подключилась. Сейчас гуманитарную помощь везут отовсюду. Мы все это разбираем и разносим по домам и ПВР. Паники никакой нет, все заняты делом. Все усугубляет погода: дождь уже который день".Многие до последнего не верили, что их дома уйдут под воду. "Родные близкой подруги до сих пор не уходят. Сидят прямо на крыше с собакой и двумя кошками, — говорит Аминеева. — Не хотят эвакуироваться, потому что были случаи мародерства".Окраина города почти полностью под водой — с высоты видны лишь крыши домов, затопленные поля и лес. Людей спасают сотрудники МЧС на лодках, вездеходах и машинах высокой проходимости.Подключаются и добровольцы. У слесаря Сергея Киселева — моторная лодка, вмещающая двух пассажиров. В свой выходной он направился к месту подтопления. За сутки сумел спасти десять человек."Из них четверо — пенсионеры, остальные молодые. Все ждали помощи на крышах домов. Затопило и девятиэтажки, люди из нижних этажей перебрались наверх к соседям, — рассказывает он. — Картина, конечно, страшная. Под водой плавают машины. Не видно частных домов и магазинов".Сергей планирует вернуться к спасательной операции в среду. По сообщениям правительства Оренбургской области, 10 апреля ожидается пик паводка. А стабилизируется все только после 20."Всего хватает"Пострадавших эвакуируют в пункты временного размещения, развернутые прямо в Орске. Один из таких — на базе 11-й школы."Сейчас у нас 188 человек, из них 30 — дети. Всего готовы принять 250. Но можем и больше: устанавливаем кровати. Кроме того, рядом открывают и другие пункты. В целом нет ни в чем нужды — благодаря гумпомощи, — объясняет замдиректора Елена Соколова. — Все необходимое получают не только перемещенные в ПВР. Те, кто остались у родственников или друзей, тоже могут обратиться к нам".Все, что успели взять люди, — документы. "Одна пенсионерка вышла из дома в ночной сорочке. У другого мужчины дом покосился. Люди тяжело переносят происходящее. Каждый день слезы на глазах. С ними работают психологи", — объясняет Соколова.И рассказывает про родственников. В надежде, что все обойдется, они сперва всю мебель перетащили с первого на второй этаж. "У них есть свои лодки. Привязали к дому и были наготове в любой момент уплыть. Что позже и пришлось сделать".Кто-то эвакуировался с животными. Их тут же пристраивают в надежные руки, в ПВР для них условий нет. Помогают волонтеры. Сперва брали на передержку, потом хвостатых стало очень много, понадобилось отдельное большое помещение. Отыскали в соседнем Новотроицке с помощью городской администрации."Помещение, правда, совсем не приспособлено. Не было дверей и окон — уже едут люди, которые наведут здесь порядок, — говорит администратор сообщества "Джульбарс" Татьяна Брындина. — Всего у нас 20 собак — есть алабаи, овчарки, шарпеи. Видно, что домашние, ухоженные. И еще 20 кошек — их, к слову, забирают охотнее, чем собак".На подмогу зооволонтерам едут из других регионов, даже из Донецка: необходима помощь с обустройством, ведь животных все больше. Нужны не только корма, но и клетки."Беспрецедентное наводнение"В зоне наводнения за сутки оказалось порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков. В безопасные районы эвакуировали более 6,1 тысячи человек. Развернуты 33 пункта временного размещения. Общий ущерб от паводка в Оренбуржье —предварительно порядка 21 миллиарда рублей.Работа 11 медицинских объектов приостановлена в Орске, при этом 158 пациентов, в том числе одного ребенка, перевели в другие стационары региона.Подключили и военных. Их задача — подвозить питьевую воду, доставлять грунт к поврежденной дамбе, а также помогать с эвакуацией.По последним данным МЧС, в России подтоплено более 10 400 домов в 39 регионах. Режим ЧС вводят в Курганской и Тюменской областях. К паводку готовятся и в Оренбурге — по словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение.Как указал в комментарии РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, именно погода стала одной из основных причин такого развития событий. "В Оренбургской области резкое потепление до 15 градусов сопровождалось обильными осадками, — пояснил он. — Запад и Северо-Запад Казахстана пострадали от тех же погодных явлений и аномального наводнения. Теплые дожди гораздо сильнее влияют на таяние снега, чем любой солнечный день. В Орске это приняло катастрофический характер. К тому же сказались проблемы с техническим оснащением дамбы".Как отметили, в свою очередь, в региональной прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".

https://ria.ru/20240408/proisshestviya-1938591375.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей эвакуирует людей Сергей эвакуирует людей 2024-04-09T08:00 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

орск, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, новотроицк, общество, жилье, наводнение