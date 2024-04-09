https://ria.ru/20240409/napadenie-1938861305.html

МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье

МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 09.04.2024

МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье

МВД установило личность подозреваемого, напавшего на полицейских в подмосковном Щелково, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:37

2024-04-09T15:37

2024-04-09T16:14

происшествия

московская область (подмосковье)

щелково

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. МВД установило личность подозреваемого, напавшего на полицейских в подмосковном Щелково, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале."За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович, 1990 года рождения", — уточнила она.Волк добавила, что полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию.Представитель ведомства предупредила, что злоумышленник может быть вооружен, поэтому "следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания".Она также напомнила, что из-за нападения на сотрудников МУ МВД России "Щелковское" Московской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Нападение на полицейских произошло в воскресенье вечером. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, второго госпитализировали в реанимацию.

https://ria.ru/20240407/napadenie-1938433940.html

https://ria.ru/20240407/napadenie-1938450322.html

московская область (подмосковье)

щелково

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)