https://ria.ru/20240409/napadenie-1938861305.html
МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье
МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье - РИА Новости, 09.04.2024
МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье
МВД установило личность подозреваемого, напавшего на полицейских в подмосковном Щелково, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:37
2024-04-09T15:37
2024-04-09T16:14
происшествия
московская область (подмосковье)
щелково
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. МВД установило личность подозреваемого, напавшего на полицейских в подмосковном Щелково, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале."За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович, 1990 года рождения", — уточнила она.Волк добавила, что полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию.Представитель ведомства предупредила, что злоумышленник может быть вооружен, поэтому "следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания".Она также напомнила, что из-за нападения на сотрудников МУ МВД России "Щелковское" Московской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Нападение на полицейских произошло в воскресенье вечером. По данным МВД, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика, который открыл по ним огонь. Один из сотрудников убит на месте, второго госпитализировали в реанимацию.
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938433940.html
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938450322.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД установило личность напавшего на полицейских в Подмосковье
МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье