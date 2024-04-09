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В Москве предъявили обвинение сотрудникам института имени Пушкина - РИА Новости, 09.04.2024
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13:21 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/moskva-1938817041.html
В Москве предъявили обвинение сотрудникам института имени Пушкина
В Москве предъявили обвинение сотрудникам института имени Пушкина - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве предъявили обвинение сотрудникам института имени Пушкина
Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным, среди которых сотрудники института имени Пушкина, по делу о незаконной выдаче сертификатов о знании... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:21
2024-04-09T13:21
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным, среди которых сотрудники института имени Пушкина, по делу о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами ВНЖ, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе главка сообщили, что подозреваемые, среди которых сотрудники института имени Пушкина, занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. "Следователями столичного СК фигурантам уголовного дела в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ, пункт "е" части 3 статьи 286). Проведены очные ставки между обвиняемыми, в ходе которых последние подтвердили ранее данные ими показания", - говорится в сообщении. Отмечается, что во вторник следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом об избрании соучастникам меры пресечения. "Продолжается установление и допросы лиц, получивших сертификаты незаконным способом, после чего решается вопрос об отзыве миграционных документов указанных лиц", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240409/arest-1938784858.html
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происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве предъявили обвинение сотрудникам института имени Пушкина

Предъявлены обвинения из-за незаконной выдачи сертификатов мигрантам для ВНЖ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным, среди которых сотрудники института имени Пушкина, по делу о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами ВНЖ, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ранее в пресс-службе главка сообщили, что подозреваемые, среди которых сотрудники института имени Пушкина, занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство.
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"Следователями столичного СК фигурантам уголовного дела в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ, пункт "е" части 3 статьи 286). Проведены очные ставки между обвиняемыми, в ходе которых последние подтвердили ранее данные ими показания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом об избрании соучастникам меры пресечения.
"Продолжается установление и допросы лиц, получивших сертификаты незаконным способом, после чего решается вопрос об отзыве миграционных документов указанных лиц", - подчеркивается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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