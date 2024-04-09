https://ria.ru/20240409/moskva-1938817041.html

В Москве предъявили обвинение сотрудникам института имени Пушкина

В Москве предъявили обвинение сотрудникам института имени Пушкина - РИА Новости, 09.04.2024

В Москве предъявили обвинение сотрудникам института имени Пушкина

Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным, среди которых сотрудники института имени Пушкина, по делу о незаконной выдаче сертификатов о знании... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:21

2024-04-09T13:21

2024-04-09T13:21

происшествия

жилье

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным, среди которых сотрудники института имени Пушкина, по делу о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами ВНЖ, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее в пресс-службе главка сообщили, что подозреваемые, среди которых сотрудники института имени Пушкина, занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. "Следователями столичного СК фигурантам уголовного дела в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ, пункт "е" части 3 статьи 286). Проведены очные ставки между обвиняемыми, в ходе которых последние подтвердили ранее данные ими показания", - говорится в сообщении. Отмечается, что во вторник следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом об избрании соучастникам меры пресечения. "Продолжается установление и допросы лиц, получивших сертификаты незаконным способом, после чего решается вопрос об отзыве миграционных документов указанных лиц", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240409/arest-1938784858.html

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

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происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)