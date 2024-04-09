https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938849390.html
На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей
На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2024
На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей
Суд на Кубани приговорил двоих руководителей винодельческого предприятия, незаконно получивших субсидий от государства на 236 миллионов рублей, к 4,5 и 3,5... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:58
2024-04-09T14:58
2024-04-09T15:40
происшествия
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg
СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двоих руководителей винодельческого предприятия, незаконно получивших субсидий от государства на 236 миллионов рублей, к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. "В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 236 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, соучастники изготовили электронные платежные документы и предоставили их в банк", - говорится в сообщении СУСК РФ по Краснодарскому краю. По материалам следствия, Ашот Саркисян, Ирина Андросова и Наталья Костюковец занимали должности руководителя, генерального директора и главного бухгалтера ООО "Приазовский Винный Дом". В ноябре 2017 года руководитель и гендиректор решились на хищение средств из краевого бюджета и привлекли к своему плану главбуха. Они знали, что в рамках программы развития сельского хозяйства регион предоставлял субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Вместе они готовили фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров, плантажной вспашке и иных работ на общую сумму более 90 миллионов рублей и направляли их в минсельхоз края для получения субсидий. Саркисян, Андросова и Костюковец обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), пособничестве в его совершении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159), а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). "Суд счел их вину доказанной. Исходя из роли каждого в совершенных преступлениях, им назначены наказания: Саркисяну – в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Андросовой – в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Костюковец - в виде лишение свободы на срок три года условно со штрафом 100 тысяч рублей, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html
https://ria.ru/20240405/afera-1938097478.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_27:0:2966:2204_1920x0_80_0_0_f7a4d24fd99ddce9b17b209c2cefc17f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей
Виноделы-мошенники на Кубани получили сроки за хищение более 236 млн рублей
СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двоих руководителей винодельческого предприятия, незаконно получивших субсидий от государства на 236 миллионов рублей, к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«
"В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 236 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, соучастники изготовили электронные платежные документы и предоставили их в банк", - говорится в сообщении СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По материалам следствия, Ашот Саркисян, Ирина Андросова и Наталья Костюковец занимали должности руководителя, генерального директора и главного бухгалтера ООО "Приазовский Винный Дом". В ноябре 2017 года руководитель и гендиректор решились на хищение средств из краевого бюджета и привлекли к своему плану главбуха. Они знали, что в рамках программы развития сельского хозяйства регион предоставлял субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Вместе они готовили фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров, плантажной вспашке и иных работ на общую сумму более 90 миллионов рублей и направляли их в минсельхоз края для получения субсидий.
Саркисян, Андросова и Костюковец обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), пособничестве в его совершении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159), а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
«
"Суд счел их вину доказанной. Исходя из роли каждого в совершенных преступлениях, им назначены наказания: Саркисяну – в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Андросовой – в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Костюковец - в виде лишение свободы на срок три года условно со штрафом 100 тысяч рублей, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.