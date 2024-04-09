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На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2024
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14:58 09.04.2024 (обновлено: 15:40 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938849390.html
На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей
На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2024
На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей
Суд на Кубани приговорил двоих руководителей винодельческого предприятия, незаконно получивших субсидий от государства на 236 миллионов рублей, к 4,5 и 3,5... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:58
2024-04-09T15:40
происшествия
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двоих руководителей винодельческого предприятия, незаконно получивших субсидий от государства на 236 миллионов рублей, к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. "В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 236 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, соучастники изготовили электронные платежные документы и предоставили их в банк", - говорится в сообщении СУСК РФ по Краснодарскому краю. По материалам следствия, Ашот Саркисян, Ирина Андросова и Наталья Костюковец занимали должности руководителя, генерального директора и главного бухгалтера ООО "Приазовский Винный Дом". В ноябре 2017 года руководитель и гендиректор решились на хищение средств из краевого бюджета и привлекли к своему плану главбуха. Они знали, что в рамках программы развития сельского хозяйства регион предоставлял субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Вместе они готовили фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров, плантажной вспашке и иных работ на общую сумму более 90 миллионов рублей и направляли их в минсельхоз края для получения субсидий. Саркисян, Андросова и Костюковец обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), пособничестве в его совершении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159), а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). &quot;Суд счел их вину доказанной. Исходя из роли каждого в совершенных преступлениях, им назначены наказания: Саркисяну – в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Андросовой – в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Костюковец - в виде лишение свободы на срок три года условно со штрафом 100 тысяч рублей, с испытательным сроком два года&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы судов.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230918/sud-1896944184.html
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происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани виноделы-мошенники похитили более 236 миллионов рублей

Виноделы-мошенники на Кубани получили сроки за хищение более 236 млн рублей

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двоих руководителей винодельческого предприятия, незаконно получивших субсидий от государства на 236 миллионов рублей, к 4,5 и 3,5 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«
"В результате в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 фигурантам были предоставлены субсидии в размере более 236 миллионов рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Кроме того, соучастники изготовили электронные платежные документы и предоставили их в банк", - говорится в сообщении СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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По материалам следствия, Ашот Саркисян, Ирина Андросова и Наталья Костюковец занимали должности руководителя, генерального директора и главного бухгалтера ООО "Приазовский Винный Дом". В ноябре 2017 года руководитель и гендиректор решились на хищение средств из краевого бюджета и привлекли к своему плану главбуха. Они знали, что в рамках программы развития сельского хозяйства регион предоставлял субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Вместе они готовили фиктивные бестоварные договоры на поставку саженцев, шпалеров, плантажной вспашке и иных работ на общую сумму более 90 миллионов рублей и направляли их в минсельхоз края для получения субсидий.
Саркисян, Андросова и Костюковец обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), пособничестве в его совершении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159), а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
«

"Суд счел их вину доказанной. Исходя из роли каждого в совершенных преступлениях, им назначены наказания: Саркисяну – в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Андросовой – в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста. Костюковец - в виде лишение свободы на срок три года условно со штрафом 100 тысяч рублей, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
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