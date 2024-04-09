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В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники - РИА Новости, 09.04.2024
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11:01 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники - РИА Новости, 09.04.2024
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники
Мошенники активизировались в соцсетях на фоне наводнения в Оренбургской области, предлагая благотворителям перевести финансовую помощь пострадавшим на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:01
2024-04-09T11:01
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Мошенники активизировались в соцсетях на фоне наводнения в Оренбургской области, предлагая благотворителям перевести финансовую помощь пострадавшим на неизвестные счета, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. "Оренбуржцы! Обратите внимание, в настоящее время активизировались мошенники, которые размещают в сети интернет информацию о счетах граждан, якобы пострадавших от паводка, и просят переводить туда денежные средства. Будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников и ориентируйтесь на информацию, опубликованную в официальных источниках", - говорится в сообщении областной полиции. В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html
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происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники

В Оренбуржья мошенники призывают "помочь пострадавшим" от наводнения

© Фото : Оренбург. Официально/TelegramЭвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Оренбург. Официально/Telegram
Эвакуация жителей пригородных посёлков и СНТ Оренбурга после подтоплений
Читать ria.ru в
УФА, 9 апр – РИА Новости. Мошенники активизировались в соцсетях на фоне наводнения в Оренбургской области, предлагая благотворителям перевести финансовую помощь пострадавшим на неизвестные счета, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
"Оренбуржцы! Обратите внимание, в настоящее время активизировались мошенники, которые размещают в сети интернет информацию о счетах граждан, якобы пострадавших от паводка, и просят переводить туда денежные средства. Будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников и ориентируйтесь на информацию, опубликованную в официальных источниках", - говорится в сообщении областной полиции.
В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.
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В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения
Вчера, 09:14
 
ПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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