https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html

В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники

В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники

Мошенники активизировались в соцсетях на фоне наводнения в Оренбургской области, предлагая благотворителям перевести финансовую помощь пострадавшим на... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:01

2024-04-09T11:01

2024-04-09T11:01

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Мошенники активизировались в соцсетях на фоне наводнения в Оренбургской области, предлагая благотворителям перевести финансовую помощь пострадавшим на неизвестные счета, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. "Оренбуржцы! Обратите внимание, в настоящее время активизировались мошенники, которые размещают в сети интернет информацию о счетах граждан, якобы пострадавших от паводка, и просят переводить туда денежные средства. Будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников и ориентируйтесь на информацию, опубликованную в официальных источниках", - говорится в сообщении областной полиции. В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html

оренбургская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024