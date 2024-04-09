https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники - РИА Новости, 09.04.2024
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники
Мошенники активизировались в соцсетях на фоне наводнения в Оренбургской области, предлагая благотворителям перевести финансовую помощь пострадавшим на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:01
2024-04-09T11:01
2024-04-09T11:01
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938189258_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_94384403703518494f18eb2e5d44afda.jpg
УФА, 9 апр – РИА Новости. Мошенники активизировались в соцсетях на фоне наводнения в Оренбургской области, предлагая благотворителям перевести финансовую помощь пострадавшим на неизвестные счета, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. "Оренбуржцы! Обратите внимание, в настоящее время активизировались мошенники, которые размещают в сети интернет информацию о счетах граждан, якобы пострадавших от паводка, и просят переводить туда денежные средства. Будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников и ориентируйтесь на информацию, опубликованную в официальных источниках", - говорится в сообщении областной полиции. В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье на фоне наводнения активизировались мошенники
В Оренбуржья мошенники призывают "помочь пострадавшим" от наводнения
УФА, 9 апр – РИА Новости. Мошенники активизировались в соцсетях на фоне наводнения в Оренбургской области, предлагая благотворителям перевести финансовую помощь пострадавшим на неизвестные счета, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
"Оренбуржцы! Обратите внимание, в настоящее время активизировались мошенники, которые размещают в сети интернет информацию о счетах граждан, якобы пострадавших от паводка, и просят переводить туда денежные средства. Будьте внимательны, не поддавайтесь на уловки мошенников и ориентируйтесь на информацию, опубликованную в официальных источниках", - говорится в сообщении областной полиции.
В Оренбургской области
введен режим ЧС на федеральном уровне.