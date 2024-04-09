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Экс-судью Ставрополья осудили на три года за мошенничество - РИА Новости, 09.04.2024
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15:14 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/moshennichestvo-1938855243.html
Экс-судью Ставрополья осудили на три года за мошенничество
Экс-судью Ставрополья осудили на три года за мошенничество - РИА Новости, 09.04.2024
Экс-судью Ставрополья осудили на три года за мошенничество
Черкесский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего судью Минераловодского городского суда Ставропольского края, которого обвиняли в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:14
2024-04-09T15:14
происшествия
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Черкесский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего судью Минераловодского городского суда Ставропольского края, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Верховного суда Карачаево-Черкесии. "Как установлено судом, в ноябре 2018 года и июле 2019 года судья Минераловодского городского суда получил от жителя Предгорного округа денежные средства на общую сумму 2 миллиона рублей под предлогом содействия в отмене апелляционного решения по гражданскому иску, не находившемуся у него на рассмотрении, и принятии судом решения в пользу истца", - говорится в сообщении. Отмечается, что полученными деньгами судья распорядился по собственному усмотрению. "Суд учел все обстоятельства дела, возмещение ущерба, причиненного преступлением, и назначил бывшему судье наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что мера пресечения экс-судье изменена на заключение под стражу, приговор пока не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240408/moshennichestvo-1938496833.html
https://ria.ru/20231226/sud-1918072302.html
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происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
Экс-судью Ставрополья осудили на три года за мошенничество

Экс-судье Ставрополья дали три года за мошенничество в особо крупном размере

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Статуя богини правосудия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Черкесский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего судью Минераловодского городского суда Ставропольского края, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Верховного суда Карачаево-Черкесии.
«
"Как установлено судом, в ноябре 2018 года и июле 2019 года судья Минераловодского городского суда получил от жителя Предгорного округа денежные средства на общую сумму 2 миллиона рублей под предлогом содействия в отмене апелляционного решения по гражданскому иску, не находившемуся у него на рассмотрении, и принятии судом решения в пользу истца", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полученными деньгами судья распорядился по собственному усмотрению.
«
"Суд учел все обстоятельства дела, возмещение ущерба, причиненного преступлением, и назначил бывшему судье наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мера пресечения экс-судье изменена на заключение под стражу, приговор пока не вступил в законную силу.
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