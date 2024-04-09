https://ria.ru/20240409/moldaviya-1938755123.html

Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету

Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету - РИА Новости, 09.04.2024

Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету

Поправки в конституцию, устанавливающие признание евроинтеграции в качестве стратегической цели страны, превращают Молдавию в разменную монету в угоду интересам РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:31

2024-04-09T09:31

2024-04-09T09:31

в мире

молдавия

кишинев

украина

евросоюз

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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Поправки в конституцию, устанавливающие признание евроинтеграции в качестве стратегической цели страны, превращают Молдавию в разменную монету в угоду интересам правящей партии "Действие и солидарность", считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. В понедельник на сайте парламента Молдавии были опубликованы проекты поправок в основной закон страны. Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". "Власти Молдавии уже даже не скрывают, что страна становится разменной монетой. В угоду своим интересам Кишинев решил, что и конституцию республики, если очень надо, можно отредактировать. Но, судя по тексту опубликованных поправок, которые предлагается внести в основной закон, авторы решили не утруждаться сильно и взять за образец румынский вариант. Правда, и здесь сделали это… исключительно в манипулятивном стиле", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Румыния утвердила эти изменения, когда переговоры о вступлении в ЕС были завершены. Но власти Молдавии решили не обращать на это внимание, игнорируя также и "законодательную процедуру принятия поправок к конституции, которая прямо предусматривает минимальный срок шесть месяцев с момента визирования проекта до его принятия". "Вывод можно сделать только один: все эти громкие слова о европейской идентичности, об интеграции в Европейский союз как стратегической цели Молдавии не более чем надувательство, а данный проект — сплошная предвыборная ложь. Власти продолжают манипулировать общественным мнением и пытаться спекулировать на этой теме в своих политических интересах, осознавая невозможность его реализации при соблюдении законодательных условий", - подчеркнул оппозиционер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240408/moldavia-1938724561.html

https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917838481.html

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в мире, молдавия, кишинев, украина, евросоюз