Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/moldaviya-1938755123.html
Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету
Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету - РИА Новости, 09.04.2024
Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету
Поправки в конституцию, устанавливающие признание евроинтеграции в качестве стратегической цели страны, превращают Молдавию в разменную монету в угоду интересам РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:31
2024-04-09T09:31
в мире
молдавия
кишинев
украина
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Поправки в конституцию, устанавливающие признание евроинтеграции в качестве стратегической цели страны, превращают Молдавию в разменную монету в угоду интересам правящей партии "Действие и солидарность", считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. В понедельник на сайте парламента Молдавии были опубликованы проекты поправок в основной закон страны. Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". "Власти Молдавии уже даже не скрывают, что страна становится разменной монетой. В угоду своим интересам Кишинев решил, что и конституцию республики, если очень надо, можно отредактировать. Но, судя по тексту опубликованных поправок, которые предлагается внести в основной закон, авторы решили не утруждаться сильно и взять за образец румынский вариант. Правда, и здесь сделали это… исключительно в манипулятивном стиле", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Румыния утвердила эти изменения, когда переговоры о вступлении в ЕС были завершены. Но власти Молдавии решили не обращать на это внимание, игнорируя также и "законодательную процедуру принятия поправок к конституции, которая прямо предусматривает минимальный срок шесть месяцев с момента визирования проекта до его принятия". "Вывод можно сделать только один: все эти громкие слова о европейской идентичности, об интеграции в Европейский союз как стратегической цели Молдавии не более чем надувательство, а данный проект — сплошная предвыборная ложь. Власти продолжают манипулировать общественным мнением и пытаться спекулировать на этой теме в своих политических интересах, осознавая невозможность его реализации при соблюдении законодательных условий", - подчеркнул оппозиционер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240408/moldavia-1938724561.html
https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917838481.html
молдавия
кишинев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, украина, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Евросоюз
Оппозиция: поправки в конституцию превратят Молдавию в разменную монету

Оппозиция: в Молдавии хотят отредактировать конституцию в угоду интересам власти

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Поправки в конституцию, устанавливающие признание евроинтеграции в качестве стратегической цели страны, превращают Молдавию в разменную монету в угоду интересам правящей партии "Действие и солидарность", считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
В понедельник на сайте парламента Молдавии были опубликованы проекты поправок в основной закон страны. Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Оппозиция Молдавии осудила слушания проекта поправок в конституцию
8 апреля, 23:05
"Власти Молдавии уже даже не скрывают, что страна становится разменной монетой. В угоду своим интересам Кишинев решил, что и конституцию республики, если очень надо, можно отредактировать. Но, судя по тексту опубликованных поправок, которые предлагается внести в основной закон, авторы решили не утруждаться сильно и взять за образец румынский вариант. Правда, и здесь сделали это… исключительно в манипулятивном стиле", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Румыния утвердила эти изменения, когда переговоры о вступлении в ЕС были завершены. Но власти Молдавии решили не обращать на это внимание, игнорируя также и "законодательную процедуру принятия поправок к конституции, которая прямо предусматривает минимальный срок шесть месяцев с момента визирования проекта до его принятия".
"Вывод можно сделать только один: все эти громкие слова о европейской идентичности, об интеграции в Европейский союз как стратегической цели Молдавии не более чем надувательство, а данный проект — сплошная предвыборная ложь. Власти продолжают манипулировать общественным мнением и пытаться спекулировать на этой теме в своих политических интересах, осознавая невозможность его реализации при соблюдении законодательных условий", - подчеркнул оппозиционер.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Молдавия - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Политолог: оппозиция Молдавии не предложила альтернатив евроинтеграции
25 декабря 2023, 07:15
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала