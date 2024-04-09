https://ria.ru/20240409/mchs-1938728516.html

Самолет МЧС с аэромобильной группировкой вылетел в Курган

Самолет МЧС с аэромобильной группировкой вылетел в Курган - РИА Новости, 09.04.2024

Самолет МЧС с аэромобильной группировкой вылетел в Курган

Самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильной группировкой вылетел с Ивановского аэродрома в Курган для ликвидации последствий ожидающегося паводка, на борту 120... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T00:23

2024-04-09T00:23

2024-04-09T00:23

происшествия

россия

курган

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильной группировкой вылетел с Ивановского аэродрома в Курган для ликвидации последствий ожидающегося паводка, на борту 120 спасателей и техника, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сегодня с Ивановского аэродрома "Южный" в город Курган вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого аэромобильная группировка Ивановской пожарно-спасательной Академии ГПС МЧС России в количестве 120 человек и одна единица техники. В Курган также направлена техника с оборудованием и снаряжением", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Курган уже прибыли дополнительные силы аэромобильной группировки МЧС РФ из Свердловской области, Уральского учебно-спасательного центра и Уральского поисково-спасательного отряда. Кроме того, в ближайшие часы в Курганскую область прибудет аэромобильная группировка из Ханты-Мансийска. Глава Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, в области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240408/pavodok-1938633651.html

https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

россия

курган

курганская область

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происшествия, россия, курган, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, наводнения в россии — 2024