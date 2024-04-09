Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя
Пушилин: число жителей Мариуполя уже близко к показателям до боевых действий
Новые жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Численность населения в Мариуполе в ДНР в настоящее время уже близка к тем показателям, которые были до боевых действий, и с запуском предприятий еще будет увеличиваться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что после освобождения города там начались интенсивные восстановительные работы.
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"Мы сейчас видим, что Мариуполь очень близок к тем показателям по количеству населения, которые были до боевых действий. Мы видим, что и предприятия как только будут запускаться, как у нас стоит в планах полноценно, по тому же Мариуполю мы тоже сможем говорить, что поток людей еще увеличится", - сказал Пушилин. Он не исключил, что в итоге в Мариуполе будет проживать больше людей, чем до начала боевых действий.
Пушилин добавил, что в Авдеевке уже проходят подготовительные мероприятия для восстановления первых домов. При этом, "чтобы полноценно приступить к работам в Авдеевке необходимо противника еще отодвигать", отметил он. В Артемовске и Соледаре пока еще нет возможности провести оценочные мероприятия по восстановлению жилья, заявил глава ДНР.
В начале марта 2022 года в ходе военной операции против Украины российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. В настоящее время он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.