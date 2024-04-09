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Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/mariupol-1938799460.html
Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя
Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя - РИА Новости, 09.04.2024
Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя
Численность населения в Мариуполе в ДНР в настоящее время уже близка к тем показателям, которые были до боевых действий, и с запуском предприятий еще будет... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:24
2024-04-09T12:24
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Численность населения в Мариуполе в ДНР в настоящее время уже близка к тем показателям, которые были до боевых действий, и с запуском предприятий еще будет увеличиваться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что после освобождения города там начались интенсивные восстановительные работы. "Мы сейчас видим, что Мариуполь очень близок к тем показателям по количеству населения, которые были до боевых действий. Мы видим, что и предприятия как только будут запускаться, как у нас стоит в планах полноценно, по тому же Мариуполю мы тоже сможем говорить, что поток людей еще увеличится", - сказал Пушилин. Он не исключил, что в итоге в Мариуполе будет проживать больше людей, чем до начала боевых действий. Пушилин добавил, что в Авдеевке уже проходят подготовительные мероприятия для восстановления первых домов. При этом, "чтобы полноценно приступить к работам в Авдеевке необходимо противника еще отодвигать", отметил он. В Артемовске и Соледаре пока еще нет возможности провести оценочные мероприятия по восстановлению жилья, заявил глава ДНР. В начале марта 2022 года в ходе военной операции против Украины российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. В настоящее время он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.
https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html
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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Россия
Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя

Пушилин: число жителей Мариуполя уже близко к показателям до боевых действий

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкНовые жилые дома в Мариуполе
Новые жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Новые жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Численность населения в Мариуполе в ДНР в настоящее время уже близка к тем показателям, которые были до боевых действий, и с запуском предприятий еще будет увеличиваться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что после освобождения города там начались интенсивные восстановительные работы.
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"Мы сейчас видим, что Мариуполь очень близок к тем показателям по количеству населения, которые были до боевых действий. Мы видим, что и предприятия как только будут запускаться, как у нас стоит в планах полноценно, по тому же Мариуполю мы тоже сможем говорить, что поток людей еще увеличится", - сказал Пушилин. Он не исключил, что в итоге в Мариуполе будет проживать больше людей, чем до начала боевых действий.
Пушилин добавил, что в Авдеевке уже проходят подготовительные мероприятия для восстановления первых домов. При этом, "чтобы полноценно приступить к работам в Авдеевке необходимо противника еще отодвигать", отметил он. В Артемовске и Соледаре пока еще нет возможности провести оценочные мероприятия по восстановлению жилья, заявил глава ДНР.
В начале марта 2022 года в ходе военной операции против Украины российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. В настоящее время он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасностьРоссия
 
 
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