https://ria.ru/20240409/mariupol-1938799460.html

Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя

Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя - РИА Новости, 09.04.2024

Пушилин заявил о восстановлении численности населения Мариуполя

Численность населения в Мариуполе в ДНР в настоящее время уже близка к тем показателям, которые были до боевых действий, и с запуском предприятий еще будет... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:24

2024-04-09T12:24

2024-04-09T12:24

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

россия

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Численность населения в Мариуполе в ДНР в настоящее время уже близка к тем показателям, которые были до боевых действий, и с запуском предприятий еще будет увеличиваться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что после освобождения города там начались интенсивные восстановительные работы. "Мы сейчас видим, что Мариуполь очень близок к тем показателям по количеству населения, которые были до боевых действий. Мы видим, что и предприятия как только будут запускаться, как у нас стоит в планах полноценно, по тому же Мариуполю мы тоже сможем говорить, что поток людей еще увеличится", - сказал Пушилин. Он не исключил, что в итоге в Мариуполе будет проживать больше людей, чем до начала боевых действий. Пушилин добавил, что в Авдеевке уже проходят подготовительные мероприятия для восстановления первых домов. При этом, "чтобы полноценно приступить к работам в Авдеевке необходимо противника еще отодвигать", отметил он. В Артемовске и Соледаре пока еще нет возможности провести оценочные мероприятия по восстановлению жилья, заявил глава ДНР. В начале марта 2022 года в ходе военной операции против Украины российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля взяли под контроль практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. В настоящее время он активно восстанавливается, там работают тысячи строителей из других регионов России.

https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html

https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, россия