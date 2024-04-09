https://ria.ru/20240409/lozungi-1938853760.html
Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов
Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов - РИА Новости, 09.04.2024
Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Феодосии за антироссийские лозунги в форме призывов к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба крымского... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:09
2024-04-09T15:09
2024-04-09T15:09
специальная военная операция на украине
феодосия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Феодосии за антироссийские лозунги в форме призывов к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. В частности, лингвистическая экспертиза установила в высказываниях мужчины призывы к насильственным действиям в отношении русских. На крымчанина завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд.
https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Республика Крым
Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов
ФСБ возбудила дело против жителя Феодосии из-за антироссийских лозунгов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Феодосии за антироссийские лозунги в форме призывов к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
В частности, лингвистическая экспертиза установила в высказываниях мужчины призывы к насильственным действиям в отношении русских. На крымчанина завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд.