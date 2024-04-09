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Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/lozungi-1938853760.html
Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов
Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов - РИА Новости, 09.04.2024
Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Феодосии за антироссийские лозунги в форме призывов к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба крымского... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:09
2024-04-09T15:09
специальная военная операция на украине
феодосия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Феодосии за антироссийские лозунги в форме призывов к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. В частности, лингвистическая экспертиза установила в высказываниях мужчины призывы к насильственным действиям в отношении русских. На крымчанина завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд.
https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html
феодосия
россия
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феодосия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Республика Крым
Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов

ФСБ возбудила дело против жителя Феодосии из-за антироссийских лозунгов

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Феодосии за антироссийские лозунги в форме призывов к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
В частности, лингвистическая экспертиза установила в высказываниях мужчины призывы к насильственным действиям в отношении русских. На крымчанина завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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8 апреля, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеФеодосияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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