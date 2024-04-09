https://ria.ru/20240409/lozungi-1938853760.html

Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов

Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов - РИА Новости, 09.04.2024

Против жителя Крыма возбудили дело из-за антироссийских лозунгов

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Феодосии за антироссийские лозунги в форме призывов к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба крымского... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:09

2024-04-09T15:09

2024-04-09T15:09

специальная военная операция на украине

феодосия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Феодосии за антироссийские лозунги в форме призывов к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. "Установлено, что 51-летний житель Феодосии публично выкрикивал антироссийские и антиправительственные лозунги, в том числе в форме призывов к экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. В частности, лингвистическая экспертиза установила в высказываниях мужчины призывы к насильственным действиям в отношении русских. На крымчанина завели уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд.

https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

феодосия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, республика крым