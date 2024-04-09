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Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами - РИА Новости, 09.04.2024
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09:35 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/lekarstva-1938755916.html
Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами
Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами - РИА Новости, 09.04.2024
Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами
назвал ложной распространяемую в социальных сетях информацию о проблемах с обеспечением лекарствами в больницах. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:35
2024-04-09T09:35
общество
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников своем Telegram-канале назвал ложной распространяемую в социальных сетях информацию о проблемах с обеспечением лекарствами в больницах. &quot;В сети появилась информация о проблемах в обеспечении лекарствами медицинских организаций. Информация ложная. Мы несколько лет назад изменили порядок закупок лекарственных средств в регионе — проводим закупочные мероприятия на год вперед по заявкам всех медицинских организаций, входящих в ведомство министерства здравоохранения&quot;, - написал Иконников.Как отметил министр, в распространяемом сообщении также утверждалось, что операции проводятся под наркозом в дозировке 20% от нормы. Иконников подчеркнул, что такое утверждение не соответствует действительности. "Поясню: наркоз — общее обезболивание, и если вводить 20%, человек не уснет (так в нем отпадает всякий смысл и применять его не будут)", - добавил он. Власти просят жителей доверять официальным источникам информации.
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
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белгородская область
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общество, белгородская область
Общество, Белгородская область
Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами

Белгородские власти назвали информацию о нехватке лекарств в больницах ложной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников своем Telegram-канале назвал ложной распространяемую в социальных сетях информацию о проблемах с обеспечением лекарствами в больницах.
«

"В сети появилась информация о проблемах в обеспечении лекарствами медицинских организаций. Информация ложная. Мы несколько лет назад изменили порядок закупок лекарственных средств в регионе — проводим закупочные мероприятия на год вперед по заявкам всех медицинских организаций, входящих в ведомство министерства здравоохранения", - написал Иконников.

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Как отметил министр, в распространяемом сообщении также утверждалось, что операции проводятся под наркозом в дозировке 20% от нормы. Иконников подчеркнул, что такое утверждение не соответствует действительности.
"Поясню: наркоз — общее обезболивание, и если вводить 20%, человек не уснет (так в нем отпадает всякий смысл и применять его не будут)", - добавил он.
Власти просят жителей доверять официальным источникам информации.
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