https://ria.ru/20240409/lekarstva-1938755916.html
Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами
Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами - РИА Новости, 09.04.2024
Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами
назвал ложной распространяемую в социальных сетях информацию о проблемах с обеспечением лекарствами в больницах. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:35
2024-04-09T09:35
2024-04-09T09:35
общество
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников своем Telegram-канале назвал ложной распространяемую в социальных сетях информацию о проблемах с обеспечением лекарствами в больницах. "В сети появилась информация о проблемах в обеспечении лекарствами медицинских организаций. Информация ложная. Мы несколько лет назад изменили порядок закупок лекарственных средств в регионе — проводим закупочные мероприятия на год вперед по заявкам всех медицинских организаций, входящих в ведомство министерства здравоохранения", - написал Иконников.Как отметил министр, в распространяемом сообщении также утверждалось, что операции проводятся под наркозом в дозировке 20% от нормы. Иконников подчеркнул, что такое утверждение не соответствует действительности. "Поясню: наркоз — общее обезболивание, и если вводить 20%, человек не уснет (так в нем отпадает всякий смысл и применять его не будут)", - добавил он. Власти просят жителей доверять официальным источникам информации.
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
https://ria.ru/20240213/preparaty-1926979798.html
белгородская область
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общество, белгородская область
Общество, Белгородская область
Белгородские власти опровергли сообщения о проблемах с лекарствами
Белгородские власти назвали информацию о нехватке лекарств в больницах ложной