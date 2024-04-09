https://ria.ru/20240409/lavrov-1938744198.html

Лавров рассказал, чему уделил внимание в переговорах с Ван И

Лавров рассказал, чему уделил внимание в переговорах с Ван И - РИА Новости, 09.04.2024

Лавров рассказал, чему уделил внимание в переговорах с Ван И

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что особое внимание на переговорах с главой МИД Китая Ван И уделялось предстоящим контактам президента... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T07:39

2024-04-09T07:39

2024-04-09T07:55

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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что особое внимание на переговорах с главой МИД Китая Ван И уделялось предстоящим контактам президента России Владимира Путина и председателя КНР СИ Цзиньпина."Особое внимание, как только что отметил министр Ван И, мы уделили графику контактов на высшем уровне, поскольку дипломатия лидеров, без преувеличения, центральный элемент Российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой.Министр отметил, что именно благодаря дипломатии лидеров отношения Москвы и Пекина "вышли на беспрецедентно высокий уровень".По словам Лаврова, в фокусе внимания на российско-китайских переговорах были "предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, включая саммит БРИКС в Казани в октябре этого года, саммит ШОС в Астане в июне"."Будут, наверняка, и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога", - резюмировал Лавров.Кроме того, министр заявил, что вместе с Ван И подписал план очередных межмидовских консультаций.

https://ria.ru/20240409/kitay-1938739977.html

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в мире, китай, сергей лавров, ван и (политик), россия, москва, брикс, шос