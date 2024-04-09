https://ria.ru/20240409/kutuzovskiy-1938812305.html
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте
Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после крупного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:06
2024-04-09T13:06
2024-04-09T13:55
происшествия
кутузовский проспект
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938827331_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5ac514c11246251f0e7bb49b0c48d999.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после крупного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщил, что на Кутузовском проспекте, в районе съезда на Можайское шоссе, столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено. "Проезжая часть освобождена, движение на Кутузовском проспекте восстановлено", - говорится в новом сообщении.
https://ria.ru/20240229/dvizhenie-1930111884.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938827331_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_184d4f5bddb186ed77ef6b7c9a5dedae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте
Дептранс: движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено