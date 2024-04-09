https://ria.ru/20240409/kutuzovskiy-1938812305.html

В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте

В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 09.04.2024

В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте

Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после крупного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:06

2024-04-09T13:06

2024-04-09T13:55

происшествия

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после крупного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщил, что на Кутузовском проспекте, в районе съезда на Можайское шоссе, столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено. "Проезжая часть освобождена, движение на Кутузовском проспекте восстановлено", - говорится в новом сообщении.

https://ria.ru/20240229/dvizhenie-1930111884.html

кутузовский проспект

москва

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происшествия, кутузовский проспект, москва