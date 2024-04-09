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В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 09.04.2024
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13:06 09.04.2024 (обновлено: 13:55 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kutuzovskiy-1938812305.html
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте
Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после крупного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:06
2024-04-09T13:55
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после крупного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщил, что на Кутузовском проспекте, в районе съезда на Можайское шоссе, столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено. "Проезжая часть освобождена, движение на Кутузовском проспекте восстановлено", - говорится в новом сообщении.
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кутузовский проспект
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте

Дептранс: движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте
Последствия ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после крупного ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщил, что на Кутузовском проспекте, в районе съезда на Можайское шоссе, столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено.
«
"Проезжая часть освобождена, движение на Кутузовском проспекте восстановлено", - говорится в новом сообщении.
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ПроисшествияКутузовский проспектМосква
 
 
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